ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская «молодежка» потерпела второе поражение на ЧМ

13.12.2019 09:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская «молодежка» потерпела второе поражение на ЧМ
БЕЛТА

Первый период белорусы уступили сопернику со счётом 0:2. Норвежцы создали немало моментов, а на седьмой минуте сумели открыть счет – отличился Джонатан Хафсме.

Соперник продолжал оказывать давление, и на последней минуте первого периода удвоил преимущество – забросил Ларс Кристиан Родне.

Во втором периоде хозяева льда сумели перестроиться и вернуть инициативу. Удалость отыграть один балл – точный бросок на счету Виталия Пинчука. 

За 40 секунд до финальной сирены Евгений Оксентюк сравнял счет и перевел игру в овертайм. Однако в добавленное время норвежцы были сильнее: решающую шайбу забросил Джонатан Херманссон. 

Это второе поражение белорусов на ЧМ.  Ранее команда также в овертайме уступила латвийцам. После трех игр наша сборная идет на 4 месте, уступая латвийцам (8 очков), австрийцам (6) и норвежцам (5). В элитный дивизион выйдет одна команда, занявшая на турнире первое место. 

Белорусская «молодежка» потерпела второе поражение на ЧМ
Белорусские хоккеисты проиграли Латвии в рамках молодежного ЧМ
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче в рамках домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею белорусская сборная проиграла норвежцам.
 
Новости дня
Новости разные
 
14 декабря пройдут прямые линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика