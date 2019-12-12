Белорусская «молодежка» потерпела второе поражение на ЧМ

Первый период белорусы уступили сопернику со счётом 0:2. Норвежцы создали немало моментов, а на седьмой минуте сумели открыть счет – отличился Джонатан Хафсме.
Соперник продолжал оказывать давление, и на последней минуте первого периода удвоил преимущество – забросил Ларс Кристиан Родне.
Во втором периоде хозяева льда сумели перестроиться и вернуть инициативу. Удалость отыграть один балл – точный бросок на счету Виталия Пинчука.
За 40 секунд до финальной сирены Евгений Оксентюк сравнял счет и перевел игру в овертайм. Однако в добавленное время норвежцы были сильнее: решающую шайбу забросил Джонатан Херманссон.
Это второе поражение белорусов на ЧМ. Ранее команда также в овертайме уступила латвийцам. После трех игр наша сборная идет на 4 месте, уступая латвийцам (8 очков), австрийцам (6) и норвежцам (5). В элитный дивизион выйдет одна команда, занявшая на турнире первое место.