Белорусская «молодежка» потерпела второе поражение на ЧМ

Источник материала: Аргументы и факты

Первый период белорусы уступили сопернику со счётом 0:2. Норвежцы создали немало моментов, а на седьмой минуте сумели открыть счет – отличился Джонатан Хафсме.

Соперник продолжал оказывать давление, и на последней минуте первого периода удвоил преимущество – забросил Ларс Кристиан Родне.

Во втором периоде хозяева льда сумели перестроиться и вернуть инициативу. Удалость отыграть один балл – точный бросок на счету Виталия Пинчука.

За 40 секунд до финальной сирены Евгений Оксентюк сравнял счет и перевел игру в овертайм. Однако в добавленное время норвежцы были сильнее: решающую шайбу забросил Джонатан Херманссон.