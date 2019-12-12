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14 декабря пройдут прямые линии
13.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
14 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет управляющий делами облисполкома Игорь Андреевич ПОПОВ.
Одновременно руководство горрайисполкомов области 14 декабря проведет прямые телефонные линии
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14 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет управляющий делами облисполкома Игорь Андреевич...
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