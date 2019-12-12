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Главный актив лопнувшего 4 года назад Дельта Банка выкупили на аукционе

13.12.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Головной офис рухнувшего Дельта Банка купили за 5,5 млн долларов. Торги состоялись 9 декабря и проводились в рамках ликвидационного производства банка. Новым владельцем помещений в здании с вип-соседями (ТРЦ «Замок» Palazzo, посольства Казахстана и Туркменистана и Дворец Независимости) стала молодечненская компания «Эдэн-Н», сообщает TUT.BY

Начальная стоимость помещений финансового назначения, расположенных на 1−5-м этажах здания на ул. Тимирязева в Минске, составляла 10,4 млн рублей. «Эдэн-Н» оказался единственным участником аукциона, поэтому финальная стоимость для него была увеличена на 5% — до 10,96 млн рублей.

Бизнес-центр был построен в 2013 году и имеет удачную локацию. Он располагается недалеко от пр. Победителей, рядом с торговыми центрами «Замок» и Palazzo, посольствами Казахстана и Туркменистана.


Информация о покупателе пяти этажей общей площадью 4171 кв. м минимальная. Известно, что «Эдэн-Н» контролируется молодечненским девелопером Виктором Войтешонком. Он является учредителем торгово-административного центра «Модуль» в Молодечно, имеет офисы и склады в других регионах Беларуси.

По информации «Ежедневника», Войтешонок в 2011 году на аукционе Госкомимущества выкупил контрольный пакет крупного производителя и поставщика специальной мебели «Белпромкультура-Молодечно». Компания специализируется на оснащении мебелью учреждений культуры (библиотек, театров, домов культуры, клубов, музеев) и образования (классы, художественные и музыкальные аудитории), офисов и жилых домов.

Напомним, в марте 2015 года белорусский Дельта Банк, подконтрольный украинскому бизнесмену Николаю Лагуну, лишился лицензии из-за неисполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Вскоре Верховный суд возбудил производство по делу о банкротстве банка, а силовики — уголовное дело в отношении банкиров. Впрочем, к тому моменту Лагун уже не появлялся в Беларуси.

За прошедшее время Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц удалось рассчитаться не только с населением, но и юрлицами, и банками на общую сумму 145 млн долларов. Всего обязательств было на 155 млн долларов. Но 7 млн долларов из оставшихся 10 млн долларов — это долги перед другими «дочками» Лагуна.

Срок ликвидационного производства Дельта Банка заканчивается 31 декабря 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Головной офис рухнувшего Дельта Банка купили за 5,5 млн долларов. Торги состоялись 9 декабря и проводились в рамках ликвидационного производства банка. Новым...
 
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