Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении РФ после встречи Путина и Зеленского в Париже

Источник материала: Ежедневник



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Действие нынешних санкций истекает в конце января будущего года. Лидеры ЕС решили продлить их еще на 6 месяцев.

Такое решение было принято во время саммита в Брюсселе, сообщает РБК со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля. Он заявил, что на решение повлияли доклады Франции и Германии после саммита в «нормандском формате» в Париже. «Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев», — сказал Мишель. Напомним, в Париже прошло первое за три года заседание лидеров «нормандской четверки». Путин и Зеленский впервые встретились на ней лично



Шарль Мишель подчеркнул также, что для ЕС выполнение минских соглашений остается «важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными».

Экономические санкции ЕС в отношении России были введены 31 августа 2014 года сроком на год и с тех пор регулярно продлевались и расширялись.

Сегодня они затрагивают финансовую, энергетическую и оборонную отрасли. Заморожены переговоры ЕС и России о безвизовом режиме. Для ряда российских чиновников и бизнесменов закрыт въезд в Евросоюз, их активы в европейских странах заморожены.

Кроме того, в отношении РФ санкции, введенные после присоединения Крыма. Срок их действия истекает в июне будущего года.



