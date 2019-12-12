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Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении РФ после встречи Путина и Зеленского в Париже
13.12.2019 09:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: obozrevatel.com
Действие нынешних санкций истекает в конце января будущего года. Лидеры ЕС решили продлить их еще на 6 месяцев.
Такое решение было принято во время саммита в Брюсселе, сообщает
Экономические санкции ЕС в отношении России были введены 31 августа 2014 года сроком на год и с тех пор регулярно продлевались и расширялись.
Сегодня они затрагивают финансовую, энергетическую и оборонную отрасли. Заморожены переговоры ЕС и России о безвизовом режиме. Для ряда российских чиновников и бизнесменов закрыт въезд в Евросоюз, их активы в европейских странах заморожены.
Кроме того, в отношении РФ санкции, введенные после присоединения Крыма. Срок их действия истекает в июне будущего года.
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Действие нынешних санкций истекает в конце января будущего года. Лидеры ЕС решили продлить их еще на 6 месяцев.
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