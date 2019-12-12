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Карбалевич: Парадокс: союзник хочет скорейшей интеграции, а военные противники — нашей независимости

13.12.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В НАТО обсуждали взаимодействие с Беларусью.

Карбалевич: Парадокс: союзник хочет скорейшей интеграции, а военные противники — нашей независимости
Информационный визит представителей из Беларуси в штаб-квартиру НАТО состоялся 9-10 декабря. Любопытно, что по времени он практически совпал с сочинскими переговорами между российским и белорусским руководством по вопросам углубленной интеграции. Среди участников встречи в Брюсселе помимо экспертов, журналистов и представителей гражданского общества были также политики — экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва Анна Канопацкая.

Своими впечатлениями от визита участники поделились с «Салідарнасцю».

Валерий Карбалевич: «Беларусь не переходит черт, которые бы создавали проблемы в отношениях с Россией»


— Партнерство НАТО с любой страной зависит от того, на какой уровень сотрудничества готова идти сама страна, — отмечает политический обозреватель Валерий Карбалевич. — Беларусь сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». Но это сотрудничество в достаточно ограниченном количестве направлений. На встрече прозвучало о каких-то совместных учениях с НАТО в ближайшее время, но, скорее всего, речь идет о миротворческих миссиях.

Осуществлять сотрудничество именно в военной сфере Беларуси и НАТО затруднительно по целому ряду причин. И по причине политического режима в Беларуси, о чем подчеркивали представители НАТО, и по причине того, что Беларусь является военно-политическим союзником России. В основном, речь идет о семинарах, каком-то обучении, научной деятельности.

Беларусь не участвует ни в какой мисси под руководством НАТО, хотя та же Армения, будучи членом ОДКБ, участвует в двух миссиях НАТО. Поэтому сотрудничество очень ограничено и, видимо, оно останется в таком виде в ближайшее время. Беларусь в отношении НАТО ведет себя очень осторожно и не переходит черт, которые бы создавали проблемы в отношениях с Россией. И НАТО тоже насторожено относится к Беларуси по причине того политического режима, который есть в Беларуси.

Безусловно, политика НАТО в отношении Беларуси – это попытка укрепить ее независимость. И об этом говорят фактически все официальные лица стран Запада, которые приезжают в Беларусь. И в этом есть такой определенный парадокс, потому что наш ближайший союзник Россия говорит как раз не о независимости Беларуси, а о скорейшей интеграции. А наши военные противники наоборот говорят о независимости.

Во время встречи звучала фраза, что ничто так не угрожает Беларуси, как ее союзник. И если наши соседи Литва и Польша всячески просят американцев разметить у них военные базы, а те все отбиваются, то в нашей ситуации наоборот: Россия хочет разметить военную базу, а Беларусь всячески отбивается от этого. Вот такой странный у нас союз.

Но как бы там ни было, Беларусь является членом всех тех интеграционных объединений, которые создала Россия, выходить из них не собирается, и это является совершенно четким ограничителем в сотрудничестве с НАТО.

Татьяна Короткевич: «В нашем обществе часто существует миф, что НАТО – это угроза, но это не так»


— На меня встреча с представителями НАТО произвела сильное впечатление и как на политика, и как на гражданина. В нашем обществе часто существует миф, что НАТО – это угроза, люди ассоциируют его с США, с вооружением или опасностью. Но НАТО сегодня объединяет 29 стран и своей целью ставит безопасность и защиту прав людей, которые живут в этих странах. Более того, все решения в НАТО всегда принимаются консенсусом. Какие бы вопросы мы ни задавали, нас все время возвращали к этому пункту. Это значит, что все происходит только по желанию, по договоренностью между всеми 29-ю странами — ничего непредсказуемого, нежелаемого там быть просто не может.

НАТО пытается быть транспарентным. Нет сегодня проблемы узнать, какие там происходят изменения в бюджете, в личном составе, в технике. Они максимально открыты, в том числе ради того, чтобы не пугать людей, быть понятными и безопасными.

В Беларуси у людей часто не хватает возможностей, чтобы реализоваться, наша политическая система не представляет мнение большинства, ей не доверяют. А между тем НАТО может предложить и научные программы, и разработки, и тренинги, там есть программы по изучению изменения климата, системы гражданской обороны на случай каких-то катаклизмов. И важно не упускать эти возможности. У нас люди бегут сегодня в разные стороны, чтобы получить образование, быть хотя бы за пределами страны полезными своими достижениями, а тут, оказывается, официально можно участвовать в программах. Более того, об участии Беларуси в некоторых программах НАТО мы узнали впервые именно от представителей Альянса.

Как бы там ни было, у нас сегодня есть диалог, есть кооперация и есть к чему стремиться. Представители НАТО, с которыми мы общались, сказали, что все зависит от запроса страны. И этот месседж можно было бы отправить тем людям, которые сегодня руководят и принимают решения. Нужно формировать запрос, чтобы получить какой-то результат, повестку на тесные взаимоотношения. Позиция «Говори правду» в том, что мы должны расширять партнерство в разных направлениях.


Мы также узнали о том, что наша страна заинтересована в развитии этих отношений, и было бы очень хорошо, если бы эти отношения переходили от дипломатии – иногда слишком корректной и закрытой – к публичному взаимодействию и диалогу с двух сторон на разных уровнях. С возможностью доступа к информации любых граждан.

Беларусь — страна-партнер НАТО уже 27 лет. Но проблема в том, что из-за того, что мы внутри тормозим, нет согласия, то тормозятся и взаимоотношения. 

Анна Канопацкая: «Для Беларуси сотрудничество с НАТО может быть выгодно не только политически, но и экономически»


— Очень приятно, что наши месседжи в какой-то степени совпадают и, может быть, немного символично, что вопрос укрепления независимости и суверенитета Беларуси и сотрудничество с НАТО совпало с теми акциями, которые проводились в нашей стране в поддержку независимости, – отмечает Анна Канопацкая. — Моя цель как политика была в том, чтобы сотрудничество с НАТО стало намного шире, чем есть сейчас.

Официальная позиция Альянса – это сотрудничество с властями. Но мне хотелось бы, чтобы в НАТО всегда помнили, что в Беларуси и среди власти, среди чиновников есть люди, для которых независимость и суверенитет Беларуси не пустой звук и для которых Россия является если не врагом и агрессором, то той страной, отношения с которой необходимо держать на расстоянии.

Вопрос диверсификации рынков, диверсификации отношений даже для белоруской власти сегодня стоит очень остро, и в этом вопросе и гражданское общество и политическая власть могут выступать единым фронтом. Как раз-таки НАТО может быть тем союзником, который при реализации программ «Партнерство ради мира» и «Наука ради мира» могут вовлекать большее количество различных субъектов на территории Беларуси. И может служить этим идеалам и целям укрепления независимости Беларуси.

И, конечно, очень важный месседж, который я сейчас буду распространять на территории Беларуси, что для нашей страны сотрудничество с НАТО может быть выгодно не только политически, но и экономически. Потому что Североатлантический альянс осуществляет множество гражданских проектов, которые направлены на укрепление науки, на защиту от общемировых угроз, таких как распространение наркотиков, терроризм. И это возможность для наших министерств, организаций и любых лиц, которые участвуют в этих программах.
 
 
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