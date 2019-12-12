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Беларусь подписала с Россией соглашение по поставкам нефти. Почему это пока мало что значит?

13.12.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск согласовал с Москвой индикативный баланс поставок российской нефти в 2020 году в объеме 24 млн тонн. Информация об этом размещена на сайтеконцерна «Белнефтехим». Однако на самом деле это не значит, что Беларусь и Россия сняли все нефтяные вопросы.

На текущий год баланс подписан тоже на 24 млн тонн. Это максимально возможный объем, который два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре и Новополоцке — могут переработать. Но в последние годы НПЗ перерабатывали 16−21 млн тонн нефти в год, пишет TUT.BY

Например, в текущем году Беларусь получает из России для переработки 18 млн тонн нефти. Еще 6 млн тонн «перетаможиваются», а пошлины с этого объема идут в белорусский бюджет. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года, чтобы компенсировать высокие цены на газ для Беларуси. Договоренность истекает в этом году.

В белорусском бюджете на следующий год заложены потери в 951 млн рублей (423,6 млн долларов) от «прекращения срока действия договоренностей с Российской Федерацией в нефтегазовой сфере». В ноябре первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов сообщил, что договоренность с Россией о продлении «перетаможки» пока не достигнута.

В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России в баланс могут вноситься изменения до 15 ноября того года, на который согласован баланс, говорится в сообщении «Белнефтехима». Других подробностей не приводится.

Сегодня, 12 декабря, глава концерна Андрей Рыбаков пояснил журналистам, что фактический объем переработки в 2020 году будет складываться, исходя из ежемесячных и квартальных графиков. То есть регулятор и заводы будут смотреть на экономическую эффективность переработки.


В настоящее время Минск хочет получить от России компенсацию за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на нефть для Беларуси. Сейчас сырье обходится для Беларуси на 20% ниже мировой цены. Потери для Беларуси за 5 лет оцениваются в 9−10 млрд долларов при цене 60−70 долларов за баррель.

По итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что вопрос с компенсацией может быть полностью решен после унификации налоговых законодательств двух стран. Однако чтобы ситуация в ближайшие два года существенно не ухудшилась для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, власти Беларуси и России нашли варианты, которые позволят частично компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра. В частности, по словам дипломата, речь идет о пересмотре ценообразования на нефть для белорусских НПЗ и выплате премий российским нефтяным компаниям. Пока стороны не подписали соглашение на этот счет. А от цены зависит и объем переработки нефти.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск согласовал с Москвой индикативный баланс поставок российской нефти в 2020 году в объеме 24 млн тонн. Информация об этом размещена на сайтеконцерна...
 
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