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На М1 под Брестом поставили «умный» светофор. Рассказываем, что он умеет
Источник материала: Tut.by
«Умный» светофор установили на трассе М1 в районе деревни Тельмы-1, сообщает
Светофор оборудован датчиками движения транспортных средств. При отсутствии автомобилей с второстепенных направлений они будут держать на главной дороге зеленый сигнал в постоянном режиме.
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Если на второстепенной дороге нет авто, он держит на главной зеленый сигнал.
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