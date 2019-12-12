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На М1 под Брестом поставили «умный» светофор. Рассказываем, что он умеет

13.12.2019 08:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Умный» светофор установили на трассе М1 в районе деревни Тельмы-1, сообщает МВД.


Фото: МВД

Светофор оборудован датчиками движения транспортных средств. При отсутствии автомобилей с второстепенных направлений они будут держать на главной дороге зеленый сигнал в постоянном режиме.

 
 
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Если на второстепенной дороге нет авто, он держит на главной зеленый сигнал.
 
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