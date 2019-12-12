«В один вечер у меня оказалось 11 собак». Как Ольга Барабанщикова спасает животных

Источник материала: Tut.by

Жизнь Ольги Барабанщиковой — сплошной калейдоскоп. Известная белоруска активно развивает собственный бренд одежды, ведет программу на радио, путешествует, растит малышку со сказочным именем Аэлита и рассказывает о своих делах в Instagram более чем 60 тысячам подписчиков.

Уже несколько лет Ольга активно помогает животным и вместе с другими известными белорусами присоединилась к социальному проекту, благодаря которому те, у кого дома пока нет, могут его обрести.







Ольга Барабанщикова с кошечкой из приюта «Второй шанс». Она ищет любящих хозяев, как и другие подопечные приюта.

— Ольга, ваша жизнь — постоянное движение и поиск новых идей: от спорта до шоу-бизнеса. В конце концов, занятие дизайном требует постоянного вдохновения. Откуда приходят новые идеи?

— Новые идеи часто приходят ко мне во время путешествий. Бывая в разных странах, я всегда обращаю внимание на то, как выглядят женщины. Мы все очень разные. Разные вкусы, внешность, но каждая — особенная, поэтому хочется найти универсальный образ, вещь, которая подойдет и понравится многим. Это сложно, но самые интересные идеи приходят в пути.

— Как в вашей насыщенной событиями жизни появилось место для социальной активности?

— Как только я начала зарабатывать свои первые деньги. Мне тогда было 17−18 лет. Так что это совершенно неотъемлемая часть моей жизни. Просто со временем акцент сместился, и сегодня я помогаю не только людям, но и животным. Ведь в 90% случаев животные страдают по вине человека, поэтому другие неравнодушные люди должны им помогать.

Не так сложно покормить котенка или собаку на улице, отвезти в ветеринарную клинику, если животное попало в беду. Как минимум сделать фото и разместить в социальных сетях, предпринять хоть что-то, чтобы помочь этому существу. Например, мы с неравнодушными ребятами популяризируем хештеги #непокупайприюти, #непроходимимо, #протянирукулапе. Интернет — очень сильный инструмент, и я хочу использовать его не только для того, чтобы показывать красивые фотографии, но и делать настоящие добрые дела.

— Многие скажут, что не то что животные — люди голодают и живут на улице…

— Понимаете, в большинстве случаев у человека есть человек. Людям помогают близкие, государство. Животным же не помогает никто. И они оказываются на улице брошенными, преданными. И именно по вине человека.

— Как давно вы занимаетесь этой проблемой?

— Примерно три года назад я случайно узнала от соседки по моей «деревне», что кто-то выбросил четверых собак в лесу, и они еле выживают в какой-то норе рядом с кладбищем. Я стала ездить, прикармливать их, хотя животные были очень напуганы и сначала даже не подходили. Позже оказалось, что собак регулярно отстреливали, и в разговоре с директором кладбища я поняла, что если бы конкретно эти не оказались такими умными, то их тоже застрелили бы, как и их братьев, сестер. Тут я поняла, что долго так продолжаться не может, их истребление — дело времени. Нужно было срочно что-то предпринимать.

Так я забрала их. Двух на производстве приютил мой знакомый, а позже выяснилось, что я стала счастливой обладательницей еще 9 щеночков, которые были в норе. Плюс мои два. Итого у меня дома жила целая стая из 11 собак. Конечно, их нужно было приютить. Я ходила на телевидение, писала в соцсетях, и после этой истории ко мне стали обращаться за помощью. Так все и началось.

— Вы сотрудничаете с благотворительными организациями? Как бездомные животные попадают к вам?

— Я предпочитаю ни с кем не сотрудничать и действовать самостоятельно, но, конечно, понимаю, что всем не поможешь. И иногда приходится оставаться хладнокровной. Это очень сложно эмоционально и безумно больно. Поэтому я часто плачу. Мои возможности не безграничны, учитывая, что ребенок совсем маленький и много других дел. Только с помощью неравнодушных людей и единомышленников получается решить некоторые вопросы довольно быстро.







Обворожительная хаски по имени Молли готова стать самым верным другом

— Сколько животных у вас дома и как удается справляться?

— Сегодня у меня дома живет шесть собак. Пять моих и одна малышка из пинской усыпальницы на передержке. Активно ищем ей дом. Близкие люди, слава Богу, поддерживают, и я очень благодарна за это. Я знаю девушек, чьи мужья против или не понимают. И очень сложно, когда ты не чувствуешь эту поддержку. Так больно понимать, что этим четвероногим нужна помощь, а со стороны близких нет никакого понимания. Иногда просто опускаются руки.



А вот этот малыш уже нашел своих заботливых хозяев

— Как вы считаете, какими способами можно улучшить ситуацию и помочь бездомным животным в нашей стране?

— Ситуацию можно улучшить, поменяв законодательство: в Беларуси обязательно нужна программа стерилизации и чипирования. Пока люди будут так безответственно относиться к животным, бесконечно их выбрасывать, ничего не изменится. В первую очередь это касается пригородов, поселков и деревень, где многие думают, что стерилизовать или кастрировать собаку — это противоестественно. Однако никто почему-то не считает жестокостью топить, закапывать щенков или котят, выбрасывать их в лес. Это ведь просто дикость. Еще одна мера: людей, которые поступают негуманно с животными, нужно наказывать, как если бы они так поступили с человеком. В этом смысле нам нужно поучиться у европейских стран.



Это Лорд. Когда его нашли волонтеры, почти не было шансов, что собака снова встанет на лапы. Сегодня Лорд здоровый и жизнерадостный пес, который тоже ищет новый дом

— Почему вы согласились принять участие в проекте #ПомогAI_с_Huawei?

— Потому что это хороший проект. Я с удовольствием поддерживаю все идеи со смыслом, которые помогают людям и животным. Очень надеюсь, что таких инициатив будет больше. Потому что это действительно огромная проблема в нашей стране, а многие о ней даже не знают. Очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей вникло и прочувствовало это. А еще нужно обязательно говорить о проблеме нашим детям, чтобы следующее поколение выросло более гуманным, добрым и относилось к животным как к живым существам, а не вещам, с которыми можно поиграться и выбросить.

Примечание: Социальный проект #ПомогAI_c_Huawei в Беларуси запущен в рамках мировой программы AI for good, цель которой — решать глобальные проблемы с помощью искусственного интеллекта. Одна из таких — бездомные животные, которые сегодня часто находят хозяев благодаря размещению объявлений с фото в социальных сетях. Художественные снимки, сделанные на смартфон с алгоритмами искусственного интеллекта, могут стать настоящим спасением для бездомного четвероногого, которому нужен дом и заботливый хозяин.