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О современных формах работы: в Несвиже прошло заседание Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования

13.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как мы уже сообщали, в конце прошлой недели в Несвиже прошло заседание Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования «Взаимодействие учреждений дошкольного образования с родителями: актуальные направления, современные формы работы», в рамках которого в холле Несвижской гимназии гости из разных уголков Минщины в выставочной экспозиции представили свои «Актуальные направления и современные формы работы с семьей в учреждениях дошкольного образования Минской области».

О современных формах работы: в Несвиже прошло заседание Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования

Во время заседания: за трибуной первый заместитель начальника главного управления по образованию
Минской области Софья Филистович. В президиуме —
заместитель начальника отдела дошкольного,
общего среднего, профессионально-технического
и среднего специального образования Антонина
Оболевич, заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков и заведующий
ГУО «Ясли-сад № 116 г. Могилева» Елена Крюковская

На выставке было представлено множество разделов по самым разным направлениям взаимодействия детских садов, детей и родителей. Опыт, которым делились педагоги каждого направления, — уникален.

Например, педагогический проект по формированию у детей дошкольного возраста представлений о профессиях в условиях взаимодействия с семь-ей представил ясли-сад № 8     г. Столбцы. Там же гости заседания  знакомились с такими формами работы, как театральное дефиле «Фестиваль рабочих профессий», акция «Создаем игровое пространство вместе», виртуальный родительский клуб «Точка пересечения» (все — ясли-сад № 3 г. Вилейка), тематическая неделя «В мире профессий» (ясли-сад № 24 г. Молодечно) и мастер-класс  «Игрушки своими руками» (опыт работы Молодечненского и Вилейского районов).

Уникальность данного проекта в том, что дошкольники получают представление о профессиях мам и пап из первых уст — родители становятся непосредственно участниками образовательного процесса. На одном из стендов были представлены наиболее интересные формы. Одна из них — виртуальный родительский клуб. Его участники снимают ролики о своих профессиях, выкладывают их в Интернет, и  все остальные родители, члены этого клуба могут знакомиться с ними. Очень интересной была «Тематическая неделя», в которой представлен опыт взаимодействия яслей-сада с профессионально-техническим колледжем, учащиеся которого приходят в детский сад и рассказывают малышам о своих будущих профессиях.

О современных формах работы: в Несвиже прошло заседание Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования

Во время показа развивающих игр,
делающих процесс обучения правилам безопасности
увлекательнее и интереснее

Недалеко расположился уголок воспитателей, представляющих систему работы по формированию инклюзивной культуры родителей. Эту работу проводят в двух направлениях: по повышению инклюзивной культуры родителей и по психолого-педагогической поддержке родителей детей с особенностями психофизического развития.

В рамках первого направления учреждения образования организовывают дни открытых дверей, родительские собрания, тематические недели. Эти мероприятия предполагают взаимодействие родителей друг с другом на основе доверия и взаимопонимания, понимания и принятия различий у детей. А психолого-педагогическая поддержка родителей, которые воспитывают детей с особенностями, в основном проводится посредством онлайн-консультаций, а также электронной поч-ты, что гарантирует конфиденциальность общения и возможность получения ответов на все волнующие вопросы. Также в этом направлении проводится множество мероприятий с участием родителей. Большой отклик получила акция «Книга особенного героя». В ней не только создавалась сказка о особенном герое, но и вкраплялись в текст различные игровые задания.

О современных формах работы: в Несвиже прошло заседание Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования

Преподаватель Виктория Мирончик рассказывает
о достижениях воспитанников детской анимационной
студии «Мультифокус» (г. Борисов)

В разделе «Каб мова беларуская гучала» педагоги делились опытом по приобщению детей к белорусской национальной культуре: от обучения белорусскому языку до ознакомления с национальными традициями. Семинар-практикум для педагогов «Мову родную шануем!», «Час мастацтва і літаратуры», творческая мастерская «Смак беларускай мовы», родительский час «Гаварунка зарпашае», буккросинг «Чытаначка» и множество других интересных мероприятий были представлены здесь. Также присутствующие ознакомились с проектом «Сучасныя пісьменнікі Беларусі — дзецям». Он содержит информацию о 40 современных писателях, которые пишут для детей на белорусском языке. На случай когда семьи задаются вопросом, куда отправиться путешествовать, дошкольные уч-реждения образования предлагают попутешествовать по маршрутам Минской области. На интерактивной карте были размещены 32 объекта и 27 экскурсионных маршрутов. Продолжением такой интерактивной карты являются атласы и лукбуки. Ясли-сад № 4 «Пралеска» г. Воложин предлагал познакомиться с Беларусью при помощи мини-музея краеведческого профиля «Нашы вытокі», экспозиция которого включает в себя 76 экспонатов. Ознакомиться с ними можно было и при помощи QR-кода. Кстати, этой технологией можно было воспользоваться для более детального знакомства с большинством объектов выставочной экспозиции учреждений дошкольного образования Минской области. Также с целью взаимодействия с родителями по привлечению детей к белорусской национальной культуре был представлен и электронный помощник «Кніжная палічка прапануе». В него входят энциклопедические издания, серии книг «Маленькі прафесар», «Самые самые», «Скарбы радзімы» В. Яговдика, а также «Дзецям пра нашу Беларусь», сказки, рассказы, стихи, фантастические и приключенческие произведения для детей белорусских авторов.

В проекте «Детство, творчество, развитие» рассказывалось про взаимодействие с родителями по вопросам творческого развития детей. Там расположилась детская студия анимации «МультиФокус» на базе до-школьного центра развития ребенка г. Борисова. Главная цель студии — развитие творческих способностей посредством мультипликации. Ребята вовлечены в коллективную работу, в которой они делятся на цеха: кто-то озвучивает, кто-то хорошо лепит из глины, а кто-то рисует. Монтирует всё руководитель. Дети были участниками международных фестивалей анимационных фильмов в Москве, Саратове и других городах.

Поделились педагоги опытом и по взаимодействию с родителями воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности в секции «Семья и безопасность». Они рассказывали, как в игровой форме обучают воспитанников правилам безопасности и показывали различный игровой инструментарий, в том числе и интерактивный.

А в разделе «Семья и здоровый образ жизни» педагоги учреждений дошкольного образования перенимали опыт взаимодействия учреждений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Говорилось здесь о том, что приучать к здоровому образу жизни необходимо с ранних лет. Для этого каждое дошкольное учреждение образования проводит свои спортивно-развлекательные мероприятия. Но далеко не всегда родители участвуют в них вместе с детьми. Кроме такого занимательного опыта, как в клуб выходного дня «Здоровая семья», что проводится в яслях-саде № 47        г. Борисова, педагогам предлагалось познакомиться и с различными арт-терапевтическими практиками — в качестве средства гармонизации отношений родителей и детей.

Еще один раздел выставки — образовательный имидж учреждений образования для  семьи, где был представлен «Образовательный маркетинг учреждений дошкольного образования Дзержинского района». В условиях меняющегося образовательного пространства учреждениям дошкольного образования необходимо продвигать образовательные услуги, создавать положительный имидж. В первую очередь это советовалось делать посредством создания печатной и сувенирной продукции. В качестве чего были представлены визитки, визитные буклеты, флаеры, каталоги образовательных услуг, настольные календари, информационно-методический журнал «Детский сад от А до Я», летописи дошкольных учреждений Дзержинского района, Интернет-ресурсы и даже сладкая продукция — фирменный шоколад.

Ознакомившись с актуальными направлениями и современными формами работы с семьей в учреждениях дошкольного образования Минской области, руководители учреждений дошкольного образования перешли в актовый зал, где началось заседание. Перед участниками заседания выступила главный специалист управления дошкольного образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Республики Беларусь Вера Грибковская. О развитии и состоянии дошкольного образования в Несвижском районе педагогам рассказал заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков. А данными по области поделилась первый заместитель начальника главного управления по образованию Минской области Софья Филистович. После чего с докладами выступили и другие участники заседания: доцент кафедры коррекционной работы педагогического факультета Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, кандидат педагогических наук Наталья Амасович, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства педагогического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Татьяна Тюфанова, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования Минского областного института развития образования Алеся Елупахина, заведующий яслями-садом № 239 г. Минска Татьяна Кузьмич и заведующий сектором экскурсионной и информационной деятельности Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Татьяна Скаражёнок. В завершение дня прошел круглый стол «Современные подходы к организации взаимодействия семьи и учреждений дошкольного образования».

Неонила ЛЮБАНЕЦ.


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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Как мы уже сообщали, в конце прошлой недели в Несвиже прошло заседание Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования «Взаимодействие...
 
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