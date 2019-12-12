Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине продолжается республиканская акция «Безопасный новый год».





Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Евгений Демиденко совместно с активистами БРСМ встретился с семьями дети , в которых признаны находящимися в социально опасном положении.

В этот раз к ребятам в гости совместно со спасателем приехали снегурочка и «пожарный» дед мороз. Они подарила радость и веселье, а также подарки от БРСМ, а спасатель рассказал об акции «Безопасный новый год», ее целях и задачах. Напомнил основные требования безопасности при использовании пиротехнических изделий, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко