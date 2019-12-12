Минчанин взял в долг более $100 тыс. и не вернул

26-летний парень размещал в Сети объявления о том, что ищет партнеров для развития проекта. Тем, кто заинтересовался его предложением, он обещал показать свой магазин в торговом центре «Силуэт». Минчанин торговал одеждой турецких производителей.

«Он предлагал своим потенциальным партнерам расширение сети магазинов в других городах. И под этот проект брал большие суммы денег. При этом писал расписки, обещал прибыль. Брал, например, $5 тыс., а обещал вернуть $7 тыс. Заключался договор, в нем сразу же прописывалась итоговая сумма. Время возврата устанавливалось - несколько месяцев», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.

В общей сложности мужчина взял $100 тыс. у 30 человек. Деньги он в итоге не вернул.

В милиции задержанный рассказал, что потратил деньги на личные нужды, в том числе на азартные игры.

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