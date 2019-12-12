Как пьют кофе в разных странах мира: удивительные кофейные традиции ☕

Источник материала: Новости Волковыска

Лучшее начало утра – это чашечка свежесваренного кофе, он бодрит и опьяняет своим ароматом. Именно так начинается утро миллионов людей по всему миру, но в каждой стране свои секреты и традиции приготовления этого напитка.

Кофе – поистине интернациональный напиток, так как нет наверное уголка, где бы люди не знали и не пробовали этот бодрящий напиток. При этом, в каждой стране есть свой традиционный рецепт приготовления кофе.





✅ Самые оригинальные рецепты приготовления кофе

Вьетнам – Яичный кофе. Название вьетнамского традиционного кофе говорит само за себя, так как в его составе яичный желток, горячий кофе, сахар и сгущённое молоко.

Финляндия – Лапландский кофе. Этот кофе подается с сыром, причем вместе: сначала в чашку кладется кубик лапландского сыра, а затем наливается кофе. После того, как кофе выпит, вы сможете съесть сыр.

Италия – Эспрессо по-римски. По сути, это традиционный эспрессо, но секрет его в том, что подается он с лимоном. Да-да, именно с лимоном, который, кстати, нужно "расплющить" ложкой о стенки чашки, чтобы он отдал весь свой сок. Это и является изюминкой данного напитка.

Турция – Кофе по-турецки. Этот кофе подают горячим и крепким, не добавляя никаких пряностей или добавок, разве что иногда немного сахара.

Аргентина – Лагрима. Это, скорее, кофейное молоко, так как в молочную пену добавляется всего несколько капель крепкого кофе.

Куба – Кубано. Это очень крепкий кофе, который пьют с сахаром, но без молока. Кубинцы пьют кофе в маленьких чашечках, долго его смакуя и наслаждаясь вкусом.

Испания – Бонбон. Это эспрессо со сгущенным молоком, иногда можно увидеть вариант, когда сгущенку наполовину разбавляют обычным молоком, но в любом случае это очень вкусно.

Марокко – Кофе со специями. Семечки кунжута или сезама, черного перца, мускатного ореха (в разных вариантах) перемалывают с кофейными бобами и получают очень оригинальный и крепкий напиток.

Гонконг – Кофе с чаем. Такой микс кофе и чая не оставит равнодушным ни одного кофемана. Этот крепкий напиток готовится из 4 пакетиков черного чая, перца, сгущенного молока и 2 шотов кофе.

Греция – Фраппе. Кофе, молоко, мороженое и ледяная вода – звучит может и не очень, но попробовать стоит однозначно!

Германия – Фарисей. Этот кофе алкогольный, так как за обильной шапочкой из кофе и взбитых сливок скрывается приличная порция рома.

Сенегал – Тоуба. Заваривают это напиток традиционно, но его секрет в том, что при обжарке в кофе добавляются зерна гвинейского перца.

Ямайка – Кофе с апельсином. В черный кофе добавляют сливки, сахар, апельсиновую цедру и крепкий алкогольный напиток, например, ром. Цитрусовая нотка придает напитку нотку свежести.

Мексика – Кофе де Олла. Кофе традиционно заваривается исключительно в глиняной посуде и подается с корицей и тростниковым сахаром.

Франция – Кофе с молоком. Это обычный латте (кофе с молоком) только на французский манер, так как подается не в высоком бокале, а в обычной кофейной чашке.

Австралия – Флэт уайт. Этот кофе довольно крепкий, а готовится он следующим образом: в двойную порцию эспрессо добавляется нагретое молоко с небольшим количеством пены.

Австрия – Меланж. Готовят его также из эспрессо, добавляют молоко и пену, иногда украшают взбитыми сливками, а подают обязательно со стаканом воды.