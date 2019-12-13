У спасателей готовность номер один

Источник материала: Клiч Радзiмы

Спасенные от огня строения, жилые дома, автомобили, материальные ценности на тысячи, миллионы рублей, гектары леса и самое главное — человеческие жизни. Обо всем этом работники Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям не любят распространяться, скромно говоря, что такая у них работа. К слову, страдать от последствий огненной стихии люди начали задолго до того, как сумели ее приручить. Подробнее об этом и о многом другом мы побеседовали с депутатом районного Совета депутатов, начальником Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андреем Мечиславовичем Федуковичем.

— Андрей Мечиславович, сколько пожаров произошло в районе в 2019 году?

— Подразделениями районного отдела по чрезвычайным ситуациям ликвидировано 17 пожаров, к сожалению, один человек погиб.

— Сколько людей и единиц техники стоит на страже нашей безопасности?

— В состав отдела входит три подразделения: часть № 1 в Шарковщине и два поста — в Лужках и Воронке. Всего на вооружении района находится 9 спецмашин. В штате более 40 человек, и, если говорить о масштабах нашего района, то этого количества недостаточно. На данный момент нам нужны люди. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю на службе в наши подразделения тех, кто хочет связать свою судьбу с профессией спасателя.

— Представителей РОЧС можно встретить в школе, детском саду, на собрании в трудовом коллективе и даже на своем пороге. Какие цели они преследуют?

— Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям большое внимание уделяют пожарно-профилактической работе, принимают участие в смотровых комиссиях, посещают учреждения образования, организации и предприятия. Делается это для того, чтобы сформировать у граждан определенный перечень знаний, который поможет им в будущем избежать беды. Все — от мала до велика должны знать правила безопасной жизнедеятельности. Сюда входят не только пожарные правила, но и принципы поведения на воде, в лесу, во время стихийных бедствий и другие. Благодаря этой работе, применению в ней нестандартных методов и подходов, вниманию и содействию в решении вопросов безопасности со стороны общественных организаций, руководителей различного уровня, власти на местах, сознание людей меняется в лучшую, безопасную сторону.

— Андрей Мечиславович, что является главным в работе отдела?

— У спасателей готовность номер один. 80 процентов пожаров происходит при непосредственном участии людей или их бездействии. Поэтому, в первую очередь, стоит задача научить людей жить безопасно. Инспекторы РОЧС плотно работают с жителями района во время смотровых комиссий, проверяются предприятия, ведут активную пропаганду правил пожарной безопасности. Прежде всего, с детьми, которые, как губка, способны впитывать знания по пожарной безопасности и потом применять их на практике. Что касается взрослой аудитории, то значительно возросло количество встреч с трудовыми коллективами и жителями деревень.

— Расскажите нашим читателям, как вы пришли в профессию?

— После окончания Шарковщинской средней школы стал курсантом Тольяттинского высшего военного строительного командного училища. Начинал свою службу в Уральском военном округе. С распадом Советского Союза вернулся на малую родину. С трудоустройством тогда возникали определенные трудности. Военный мундир пришлось сменить на спецодежду работника строительной бригады совхоза «Шарковщинский», потому что нужно было кормить семью. В 1994 году мне посчастливилось поступить на службу в Шарковщинскую военизированную пожарную часть начальником караула. Поднабравшись опыта и профессионализма у старших коллег, в 1996 году был назначен начальником Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Заочно получил второе высшее образование в Гомельском инженерном институте МЧС.

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Андрей Мечиславович пользуется уважением среди своих подчиненных уже более двадцати лет, делится с ними жизненным и профессиональным опытом. Собеседник занимает активную гражданскую позицию. Он неоднократно избирался и сейчас является действующим депутатом районного Совета депутатов, принимает самое активное участие в общественной жизни нашего края. Говоря о спасателях-профессионалах, Андрей Мечиславович отметил, что очень сложно выделить кого-то из всей команды —каждый хорош на своем месте: кто-то в ликвидации пожаров, кто-то в их предупреждении, кто-то в работе с общественностью.

Накануне новогодних праздников Андрей Мечиславович поздравляет шарковчан с Рождеством и Новым годом, желает счастья, любви и благополучия.

Беседовала Елена АНАНИЧ.