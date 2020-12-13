Скрупулезный, внимательный и ответственный Дмитрий Котович

Источник материала: Клiч Радзiмы

Работа инспектора МЧС требует скрупулезного подхода, внимательности, ответственности, настойчивости и других качеств. Именно такими и обладает инспектор инспекции надзора и профилактики Шарковщинского РОЧС Дмитрий Котович.

Работа сотрудников инспекции надзора и профилактики, как правило, остаётся за кадром. Не многие знают, что они так же, как и спасатели-пожарные, всегда оперативно прибывают на место чрезвычайной ситуации. Их задача — зафиксировать факт пожара, опросить свидетелей и очевидцев, собрать, как из пазлов, общую картину произошедшего и выявить причину возгорания.

Дмитрий родом из деревни Глиновка Германовичского сельского Совета. Получив среднее образование, поступил в командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

В 2014 году вернулся работать на малую родину. Под руководством опытных наставников райотдела быстро приобрёл необходимые практические навыки и знания по надзору за соблюдением организациями и гражданами требований законодательства о пожарной безопасности.

Сегодня Дмитрий проводит целенаправленную работу по предупреждению пожаров и гибели людей в жилом секторе, умеет грамотно объяснить требования пожарной безопасности гражданам, убедить их в неукоснительном соблюдении противопожарных мероприятий. Особое внимание уделяет надзору за пожарной безопасностью на закрепленных предприятиях и в организациях. Оперативно выезжает на места возникновения пожаров, грамотно осуществляет их расследование.

Недавно он принял участие в конкурсе «Лучший государственный инспектор органов государственного пожарного надзора Витебской области по пожарному надзору». За право быть лучшим соревновались 23 инспектора пожарного надзора. Каждый конкурсант представил членам жюри оригинальную визитку о себе и своей работе, прошел тестирование, провел мониторинг объекта, составил протокол осмотра места пожара и предписание по рассмотрению проектной документации. В результате шарковчанин занял 8-е место в области.

Елена АНАНИЧ.