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Партия Бориса Джонсона уверенно лидирует на парламентских выборах в Великобритании

13.12.2019 10:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Правящая консервативная партия уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Голосование прошло в стране накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока подсчитаны результаты лишь с половины избирательных округов. В копилке у партии Бориса Джонсона уже около 188 мандатов, у лейбористов – всего 123.

Партия Бориса Джонсона уверенно лидирует на парламентских выборах в Великобритании

Согласно проведенным опросам, в новом парламенте консерваторы получат абсолютное большинство, заняв 368 мест. А это значит, что партия сможет принимать нужные ей законопроекты и тогда, как обещал Джонсон, страна выйдет из состава ЕС до 31 января 2020 года.

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Партия Бориса Джонсона уверенно лидирует на парламентских выборах в Великобритании

Партия Бориса Джонсона уверенно лидирует на парламентских выборах в Великобритании

Люди в материале: Борис Джонсон
 
 
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Новости Великобритании. Правящая консервативная партия уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Голосование прошло в стране...
 
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