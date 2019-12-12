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Партия Бориса Джонсона уверенно лидирует на парламентских выборах в Великобритании
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Правящая консервативная партия уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Голосование прошло в стране накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока подсчитаны результаты лишь с половины избирательных округов. В копилке у партии Бориса Джонсона уже около 188 мандатов, у лейбористов – всего 123.
Согласно проведенным опросам, в новом парламенте консерваторы получат абсолютное большинство, заняв 368 мест. А это значит, что партия сможет принимать нужные ей законопроекты и тогда, как обещал Джонсон, страна выйдет из состава ЕС до 31 января 2020 года.
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Новости Великобритании. Правящая консервативная партия уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Голосование прошло в стране...
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