Правда, пригоден такой видеоконтент разве что для розыгрышей. В Китае и вовсе сочли публикации видеоподделок с заменой лиц героев уголовно наказуемым деянием. Но перед этим в Поднебесной применение deepfake приобрело прямо-таки стихийный характер.





Тем не менее остальной мир продолжает увлекаться новой технологией. Особо удачливые пародии набирают миллионы просмотров на YouTube. На этой площадке существуют уже десятки каналов, где подобные видеошалости составляют львиную долю контента.









Подобное видео создали и опубликовали недавно и на канале MR DeepFace. В коротком ролике из фильма «Марсианин» главную роль «исполняет» уже… Александр Лукашенко.





Как и персонаж Мэтта Деймона, фейковый глава Беларуси вынужден делить запас картофеля на солы (дни на Марсе. - Ред.), выращивать картофель на марсианской почве и питаться картошкой: «жаль, кетчуп закончился семь дней назад».





В конце ролика - реальное видео с выступления Лукашенко в 2014 году, когда он говорил о здоровом питании и раскритиковал привычку есть мясо с бульбой на ночь. На данный момент клип посмотрели около 14 тысяч человек.









Кроме того, этот же пользователь интегрировал образ Лукашенко в клип на песню Егора Крида «Сердцеедка».









Этот ролик также подвергся переозвучке, вместо сердцеедки главный герой воспевает картошку: «Для меня картошка - это хлеб второй, ну-ка ложечку за батьку скушай, дорогой!». Этот ролик уже посмотрели более 72 тысяч пользователей .



