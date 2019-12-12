Петух в вине или пицца-шпроты? Какую еду на новогодний стол предлагают рестораны и доставки

Источник материала: Tut.by

Чтобы запечь мясо и успеть нарезать салаты — надо несколько часов. А где их взять, если 31 декабря вы работаете ? Готовую (или не до конца) новогоднюю еду теперь предлагают не только отделы кулинарии в супермаркете, но и рестораны с доставками. GO.TUT.BY узнал, что и за сколько они предлагают поставить на новогодний стол (спойлер — в меню есть даже «Оливье»).

Деревенский петух в вине

В начале декабря минский ресторан «Le Gosse» открыл предзаказ на готовую кулинарию от своего шеф-повара Антона Немировича. Такой новогодний формат «ресторанной еды навынос» практикуют пятый год подряд.

В меню закуски, салаты, горячее и десерт — всего десять позиций. Из необычных блюд — деревенский петух в вине, фаршированная утка с цитрусами. Из классики «Оливье», которое, как пояснили в ресторане, нечто среднее между дореволюционным рецептом и советской классикой — он с домашним майонезом, а не «покупным», и индейкой вместо колбасы.



Фото: из архива ресторана «Le Gosse». Биф Веллингтон с мясным соусом

Забрать еду (здесь только самовывоз) ресторан предлагает в готовом или замаринованном виде (в этом случае горячее нужно будет доготовить по специальной инструкции). Заявки на новогоднюю кулинарию будут принимать до 31 декабря. Цены на салаты — от 25 до 40 рублей (вес от 600 до 1000 г в зависимости от блюда), на горячие блюда — от 55 до 85 рублей (вес 1100 или 2300 г в зависимости от блюда). В ресторане пояснили, что до середины декабря действует специальная стоимость, позже она будет выше.

Поросенок из печи

Готовую еду на новогодний стол предлагает гастробар «ButterBro». Повара приготовят «Оливье» с индейкой и свежим горошком, шубу с сельдью, норвежским лососем и икрой. На горячее запекут в печи поросенка с картофелем или утку, начиненную полбой с яблоками и пряностями. На десерт сделают фирменные торты — киевский по рецепту 1956 года и наполеон с домашним черничным вареньем.

Тем, кто захочет поросенка, о заказе нужно позаботиться заранее, — до 25 декабря. На все остальные блюда доставку можно оформить до 29 декабря. Забрать еду нужно самостоятельно — до 19.00 31 декабря. Горячие блюда нужно будет разогреть дома. Цены на салаты — от 15 рублей (500 г), на горячее — 40−45 рублей (за 1 кг, вес поросенка, например, около 4 кг).

Дорадо с картофелем и мимоза с лососем

Доставка reboх.by привозит наборы продуктов, из которых блюда для новогоднего стола нужно приготовить самому. Такой формат минчанам предлагают третий год и, как пояснили в доставке, «желающих не готовить большое количество блюд на неделю вперед» с каждым годом все больше. Тут есть несколько форматов: можно заказать сеты из четырех блюд или составить меню, выбрав мясо или рыбу по вкусу — есть дорадо, пармская ветчина, гребешки, говяжья вырезка. И немного советской классики — авторский вариант салата «Мимоза» с лососем вместо консерв и жульен с курицей и грибами.



Фото: из архива доставки rebox.by. Новогодний сет с дорадо, салатом из пармской ветчины, ростбифом и гребешками

Заказать наборы можно до 24 декабря включительно, а привезут продукты с пошаговыми рецептами от шеф-поваров 29−30 декабря. Стоимость салатов — 28−35 рублей (вес 630−1100 г), горячих — 76−80 рублей (вес 2500 г).

Пицца со шпротами

Доставка «Пицца Лисицца» со 2 декабря запустила новогоднюю новинку — Шпроты-пиццу. Традицию наполнять итальянское блюдо советскими вкусами в сервисе соблюдают третий год подряд: сразу повара придумали пиццу с начинкой «Оливье», а в прошлом году была пицца «Селедка под шубой». Новинка этого года, как пояснили в доставке, отличается: новогодний вариант впервые полностью горячий и больше похоже на пиццу, чем на бутерброды или салат. В составе — шпроты в масле, соленые огурцы, сыр, майонез, лимон.



Фото: из архива «Пицца Лисицца». Пицца со вкусом «Оливье» и пицца со шпротами

Заказать ее можно будет 31 декабря только до 20.00. Чтобы пицца дожила до полуночи — придется ее разогревать. Цена в зависимости от веса от 14 рублей 90 копеек до 19 рублей 50 копеек.

Грузинское застолье с супом харчо

В меню фастфуда gruzin.by к праздникам вводят новые блюда. Одно из них чкмерули — курица в сливочном соусе с чесноком и грузинскими специями. «Это не какое-то особенное новогоднее блюдо, но его очень любят грузины и его ждали наши клиенты», — пояснили в доставке. Здесь же отметили, что на грузинском застолье нет каких-то особенных блюд, зато часто есть салат с ананасом и сациви. А еще в фастфуде рекомендуют брать к застолью суп харчо, который пригодится 1 января.



Фото: gruzin.by. Чкмерули

Доставлять грузинскую еду будут 31 декабря до 18.00. Цена за порцию супа харчо — 5 рублей 95 копеек, за сациви из индейки — 16 рублей.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com