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Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

13.12.2019 10:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился пятый легкоатлетический проект «300 талантов для королевы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Финал республиканского детского турнира собрал 300 лучших спортсменов из 109 населенных пунктов Беларуси.

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Все эти ребята – учащиеся начальных классов. Поддержать юных спортсменов приехала настоящая «звездная команда» легкой атлетики: прыгуны Максим Недосеков и Карина Демидик, а также президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. Наблюдал за спортивным потенциалом детей и главный тренер национальной команды Юрий Моисевич.

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды по легкой атлетике:
В таких стартах виден характер человека, характер победителя прежде всего. Можно обладать колоссальными данными (в любом деле – не только в спорте), если человека интуитивно сюда судьба привела, он уже здесь покажет, что он будущий чемпион. Просто это надо разглядеть.

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Победителей определили в каждой отдельной дисциплине, а также по сумме многоборья и в командном зачете. В 2019 году маленькую сенсацию в рамках турнира создала дружина из Гомельской области. Ребята стали первыми, опередив соперников из Гродненской, которые три последних года становились победителями. В этот раз у них серебро. Бронза – у команды Минска.

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Люди в материале: Юрий Моисевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завершился пятый легкоатлетический проект «300 талантов для королевы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Финал республиканского детского турнира...
 
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