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Ужасы карьеры в IT. Исповедь успешного программиста, который разочаровался в профессии
13.12.2019 12:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: potapych.livejournal.com
Успешный программист-сеньор из продуктовой компании поделился печальными размышлениями о своей работе. После прочтения хлеб айтишника уже не кажется столь сладким, а желание построить карьеру в IT-индустрии становится не столь твердым…
По мнению автора, с «некогда уютным ИT-мирком» стало что-то не так. Бесконечный поток мгновенно устаревающих знаний заставляет многих айтишников чувствовать себя "вечными студентами или самозванцами". И это далеко не единственная проблема, которая превратила IT из инженерного искусства в "унылое ремесло". Ниже полный текст поста, опубликованного
- Всем привет. Я — обычный программист, носящий лычку сеньора в одной обычной продуктовой компании. Я занимаюсь коммерческой разработкой около 10 лет, начинал с разработки прошивок для небольших железок, а сейчас изготавливаю бекенды различной степени сложности преимущественно на модных нынче Java/Kotlin. Эту профессию я выбрал по призванию — будучи ещё школьником все время что-то паял, программировал на бумажке (компьютера не было) и всё такое. Дальше шли профильное образование, работа в различных компаниях — именитых и обычных, зарубежных и отечественных. Поэтому я могу сказать, что являюсь идейным программистом. И никогда не понимал людей, которые ждут пятницу — всегда с удовольствием ходил на работу, какой бы ад там не творился. Так было по крайней мере до недавнего времени. С какого-то момента я “сломался” и с трудом мог заставить пойти себя на некогда любимую работу. Меня и раньше что-то смущало, но теперь, когда мысли до конца оформились в голове — я могу сказать, что же не так с моим некогда уютным IT-мирком.
Когда я занимался железками, мне очень нравилось то свойство, что я насквозь вижу как работает эта штуковина — какие байтики шевелятся, в какой области памяти это происходит и как обошелся с кодом компилятор. Было чувство спокойствия и контроля. Когда чуть позже я перешел в бекенд разработку, я хихикал над бесконечными xmlками конфигураций для EJB или того же спринга. Знал бы я, что меня ждет в будущем. Сейчас я просто не понимаю (и уже отчаялся понять), что происходит внутри моей же несложной приложухи. Куча слоев абстракций, контейнеров в контейнерах, тонны мануалов, скриптов, инструментов, версий, конфиг-файлов. Я до сих пор не разобрался, как деплоится проект, над которым работаю уже полгода. И конечно же нельзя сделать монолит, хотя бы на первом этапе. Обязательно нужно сразу же разделить всё на микросервисы, потому что так правильно (на конференции сказали, что так делают в компании Х). И конечно же мы не можем использовать старый добрый Apache HTTP Client для хождения вооон в тот сервис, который нам нужен 1 раз в несколько минут, ведь этот клиент недостаточно асинхронен, а также в нем нет встроенного рейт лимитера, механизма backpressure и прочих модных штук. На мой вопрос “А зачем это всё нужно для нагрузки 1 запрос/мин?” получаю лишь укоризненный взгляд от коллег, на лбах которых светится надпись “Вот ты тупоооой”.
Инструментов, языков, книг, конференций, фреймворков и т.д. Уже давно позади те времена, когда для разработки софта достаточно было знания одного ЯП, пары библиотек и в общем-то и всё. Теперь нас ожидают сотни фреймворков, с десяток языков (даже в рамках одного проекта), модные и не слишком СУБД, вездесущие брокеры сообщений, сотни квадратных километров разложенных граблей и прочего веселья. У среднестатистического программиста как правило нет времени на изучение всего этого на работе (кроме тех инструментов, что уже используются в его проектах), потому что на ней надо работать. Многим приходится тратить личное время на изучение этих технологий, хотя скорее всего 90% из изученного никогда не пригодится. У меня самого в покете лежит полтысячи статей, куча непосмотренных видосов с конференций, а каждый заход на Хабр предвещает обязательный визит Макконахи.
Это самый важный и горячо любимый мною вид спецдисциплины. Ведь по факту именно от этого зависит будешь ли ты спать на старом продавленном диване в арендованой однушке где-то за МКАДом, или же придется укрываться картонкой лежа на теплотрассе под мостом. Если в начале моей карьеры собеседование было чем-то типа разговора по-душам, то сейчас это больше напоминает экзамен. Возможно это связано с тем, что в те времена не было таких огромных зарплат и толп желающих войти в айти или просто мода, я не знаю. Но факт в том, что придя на собеседование на позицию старшего разраба, с огромной долей вероятности ты столкнешься с задачками, приправлеными вопросами-викториной. “Ну-ка реши на бумажке задачку, которую мы вчера стащили с leetcode. Ошибся на единичку в граничном условии? Фууууу лох! Не знаешь, как работает %methodName% в моднейшем %frameworkName%. Кто его вообще сюда пустил? Охрана!” Никого больше не волнует, что твоя голова устроена по-другому и ты не можешь в стрессе под презрительно-снисходительным взглядом высоколобых ботанов быстро и без ошибок наваять алгоритм под задачу, над которой ты и подумать ещё не успел. Как и то сколько за твоей спиной километров кода и продакшон-систем. Хорошо хоть вопросы-головоломки сдохли, и на том спасибо.
Тут разберем несколько подвидов этой популяции, с которыми чаще всего приходится иметь дело.
Софт в современном мире не делается просто потому, что это прикольно (хотя иногда так кажется). Он делается чаще всего для зарабатывания бабок — прямо или опосредованно. И в связи с этим фактом можно разделить людей на 2 категории.
Каждый знает, что если долго поднимать тяжести, то без должной подготовки (или даже с ней) гарантировано получишь проблемы со спиной и суставами. То же самое можно сказать про мозг, только это менее очевидно. Наша работа требует высокой отдачи и концентрации, даже если мы всего-лишь рефачим тесты на автомате, слушая в фоне очередной разведопрос. Мне кажется, что мозг просто не предназначен для таких ежедневных подвигов. Я работал на разных дерьмовых работах, в том числе физических и могу сказать, что я нигде не чувствовал себя настолько выжатым и разбитым, как выходя каждый день из офиса. Многие мои коллеги 35+ чувствуют примерно тоже самое, а на форумах начали появляться вопросы “Что делать, если тебе 25 и ты выгорел?” или “Как выйти из айти?”. Как долго удастся протянуть в таком режиме — вопрос интересный.
За 10 недолгих лет IT-сфера из уютненького мирка компьютерных ботанов, сидящих в подвале возле мерцающего монитора превратилась в огромную хайповую индустрию с большими зарплатами, маркетингом и прочим булщитом вокруг. Программирование больше не инженерное искусство, а всего лишь унылое ремесло, главное назначение которого — превращать говнокод и костыли в деньги. Осталось только дождаться, когда вся эта махина обрушится под собственной тяжестью и мы вернемся в свои подвалы. Или нет.
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Успешный программист-сеньор из продуктовой компании поделился печальными размышлениями о своей работе. После прочтения хлеб айтишника уже не кажется столь...
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