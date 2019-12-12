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Бесплатная ярмарка, концерт, Дед Мороз на вертолете. Куда сходить в выходные
Источник материала: Tut.by
Если вы еще не определились, что делать в эти выходные в Могилеве, сейчас мы в этом поможем. Есть концерты, бесплатная ярмарка и даже Дед Мороз на вертолете. Да-да, половина декабря почти прошла, и в Могилеве стартуют предновогодние мероприятия. А все, что происходит на неделе, в том числе в кино, театрах, музеях и много где еще, смотрите на
14 декабря, суббота
На этой лекции будут рассматривать факторы, определяющие продолжительность жизни. Слушатели узнают существующие теории старения и смогут немного поговорить о преждевременном старении.
Лектор — Оксана Губич, кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии Белорусского государственного университета.
«С лета не играл в родном городе, а потому горячо приглашаю на концерт. Решил сделать концерт по заявкам — вспомнить и сыграть все заказы, которые не успел выполнить в прошлые разы», — так говорит Тимофей Яровиков о своем субботнем концерте.
Хотите составить программу концерта на свой вкус — оставьте заявку на песню или стихи
15 декабря, воскресенье
Основная идея фримаркета — дать вторую жизнь вещам. Тем, которые лежат в шкафу, хорошие, но не используются, а выбросить жалко, отдать — некому. На фримаркете же каждый желающий может оставить такую вещь, а взамен взять необходимое. Можно нести для обмена одежду, обувь, книги, украшения, предметы декора, кассеты и диски, даже растения в горшках и мебель — все, что может понадобиться другим. Подробно о правилах
В 15.00 организаторы обещают какой-то сюрприз, в 15.30 — лотерею. А с 15.00 до 17.00 пройдет мастер-класс по созданию рождественского венка и елочных игрушек из старых вещей и природных материалов.
В это воскресенье уже начнутся новогодние мероприятия. И стартуют они с зажжения огней на главной елке области. Обещают сделать это зрелищно: Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолете, а встречать из будет живой коридор из десятков Дедов Морозов. В программе будет также мюзикл.
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Сделали для вас подборку мероприятий, которые пройдут в Могилеве 14 и 15 декабря.
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