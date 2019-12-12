Бесплатная ярмарка, концерт, Дед Мороз на вертолете. Куда сходить в выходные

Источник материала: Tut.by

Если вы еще не определились, что делать в эти выходные в Могилеве, сейчас мы в этом поможем. Есть концерты, бесплатная ярмарка и даже Дед Мороз на вертолете. Да-да, половина декабря почти прошла, и в Могилеве стартуют предновогодние мероприятия. А все, что происходит на неделе, в том числе в кино, театрах, музеях и много где еще, смотрите на AFISHA.TUT.BY .

14 декабря, суббота



Фото: media.metrolatam.com

Что: лекция «Стареть нельзя жить вечно» Где: областная научно-техническая библиотека, улица Космонавтов 19 Когда: 14.00 Сколько: бесплатно, но предварительная регистрация обязательна — тут Рекомендуемый возраст: 16+

На этой лекции будут рассматривать факторы, определяющие продолжительность жизни. Слушатели узнают существующие теории старения и смогут немного поговорить о преждевременном старении.

Лектор — Оксана Губич, кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии Белорусского государственного университета.



Фото: vk.com/jaravikou_horadnia

Что: «Концерт по заявкам» Тимофея Яровикова Где: тайм-кафе «Небо», улица Ленинская, 7 Когда: 18.30 Сколько: 15 рублей, студентам — 12 рублей.

«С лета не играл в родном городе, а потому горячо приглашаю на концерт. Решил сделать концерт по заявкам — вспомнить и сыграть все заказы, которые не успел выполнить в прошлые разы», — так говорит Тимофей Яровиков о своем субботнем концерте.

Хотите составить программу концерта на свой вкус — оставьте заявку на песню или стихи тут. Лидер группы «Сердце дурака» переживает, что может не вспомнить с ходу все, что захотят зрители, и хотел бы подготовиться.

15 декабря, воскресенье



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что: фримаркет Где: «Читайбург», улица Ленинская, 41 (ТЦ «Алиса», вход с правого торца здания) Когда: 14.00 — 18.00 Сколько: бесплатно

Основная идея фримаркета — дать вторую жизнь вещам. Тем, которые лежат в шкафу, хорошие, но не используются, а выбросить жалко, отдать — некому. На фримаркете же каждый желающий может оставить такую вещь, а взамен взять необходимое. Можно нести для обмена одежду, обувь, книги, украшения, предметы декора, кассеты и диски, даже растения в горшках и мебель — все, что может понадобиться другим. Подробно о правилах мы уже рассказывали тут.

В 15.00 организаторы обещают какой-то сюрприз, в 15.30 — лотерею. А с 15.00 до 17.00 пройдет мастер-класс по созданию рождественского венка и елочных игрушек из старых вещей и природных материалов.



Фото: Reuters

Что: церемония зажжения огней на главной елке Могилевской области Где: площадь Ленина Когда: 15.00 Сколько: бесплатно

В это воскресенье уже начнутся новогодние мероприятия. И стартуют они с зажжения огней на главной елке области. Обещают сделать это зрелищно: Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолете, а встречать из будет живой коридор из десятков Дедов Морозов. В программе будет также мюзикл.