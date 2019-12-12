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В Минске начали продавать живые елки, но цены кусаются

13.12.2019 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На минском Комаровском рынке сегодня открылся первый в столице елочный базар с живыми деревьями. Как раньше сообщали в Мингорисполкоме, официальный старт елочной торговли запланирован на 16 декабря. Но цены кусаются: за новогоднее дерево просят от 89 до 139 рублей. 









Продавец елок говорит, что деревья приехали к нам из Дании. Поставщик гарантирует, что они простоят минимум 6 недель. А если за ним правильно ухаживать, то до 2,5 месяца. 

Елка 1,5 метра стоит 89 рублей, 2 метра и выше – 139 рублей. 

 
 
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Елка 1,5 метра стоит 89 рублей, 2 метра и выше - 139 рублей.
 
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