В Минске начали продавать живые елки, но цены кусаются

Источник материала: Tut.by

На минском Комаровском рынке сегодня открылся первый в столице елочный базар с живыми деревьями. Как раньше сообщали в Мингорисполкоме, официальный старт елочной торговли запланирован на 16 декабря. Но цены кусаются: за новогоднее дерево просят от 89 до 139 рублей.

















Продавец елок говорит, что деревья приехали к нам из Дании. Поставщик гарантирует, что они простоят минимум 6 недель. А если за ним правильно ухаживать, то до 2,5 месяца.

Елка 1,5 метра стоит 89 рублей, 2 метра и выше – 139 рублей.