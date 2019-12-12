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В Минске начали продавать живые елки, но цены кусаются
Источник материала: Tut.by
На минском Комаровском рынке сегодня открылся первый в столице елочный базар с живыми деревьями. Как раньше сообщали в Мингорисполкоме, официальный старт елочной торговли запланирован на 16 декабря. Но цены кусаются: за новогоднее дерево просят от 89 до 139 рублей.
Елка 1,5 метра стоит 89 рублей, 2 метра и выше – 139 рублей.
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Елка 1,5 метра стоит 89 рублей, 2 метра и выше - 139 рублей.
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