ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие продукты связали с бессонницей

13.12.2019 12:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сладости и белый хлеб приводят к бессоннице. А рацион, богатый овощами и фруктами, помогает избежать проблем со сном. Результаты исследования, проведенного группой ученых из нескольких университетов США, опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, пишет «Здоровье Mail.ru».


Фото: pixabay.com

Исследователи проанализировали данные о питании и качестве сна более 50 тысяч женщин в постменопаузе. В период с 1994 по 1998 годы, а также три года спустя, женщины вели дневники, куда записывали все, что съедают в течение дня. Кроме того, участницы дважды с интервалом в три года отвечали на вопросы по поводу своего ночного сна.

Анализ собранной информации показал, что женщины, в рационе которых много очищенных углеводов — белого хлеба, белого риса, готовых сладостей, сладких напитков и так далее, — часто страдают от бессонницы. В то же время у женщин, которые едят много овощей, фруктов, клетчатки, вероятность появления проблем со сном гораздо ниже.

Авторы исследования предположили, что виноваты в нарушениях сна быстрые подъемы и падения уровня глюкозы в крови, происходящие в результате потребления продуктов с высоким гликемическим индексом, то есть очищенных углеводов.

«Когда подскакивает уровень сахара в крови, организм реагирует выбросом инсулина. Это приводит к резкому падению уровня сахара, что вызывает, в свою очередь, выброс таких гормонов, как адреналин и кортизол, которые нарушают сон», — объяснил ведущий автор исследования Джеймс Гэнгуич (James Gangwisch) из Колумбийского университета. В то же время клетчатка, присутствующая во фруктах и овощах, в которых тоже есть сахар, замедляет его всасывание в кровь, предотвращая резкие скачки концентрации и подъемы уровня гормонов, добавил Гэнгуич.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сладости и белый хлеб приводят к бессоннице. А рацион, богатый овощами и фруктами, помогает избежать проблем со сном.
 
Новости дня
Новости разные
 
В автобусе, дома, ночью: как можно использовать гаджеты в обучении музыке?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика