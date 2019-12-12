Какие продукты связали с бессонницей

Источник материала: Tut.by

Сладости и белый хлеб приводят к бессоннице. А рацион, богатый овощами и фруктами, помогает избежать проблем со сном. Результаты исследования, проведенного группой ученых из нескольких университетов США, опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, пишет « Здоровье Mail.ru ».



Фото: pixabay.com

Исследователи проанализировали данные о питании и качестве сна более 50 тысяч женщин в постменопаузе. В период с 1994 по 1998 годы, а также три года спустя, женщины вели дневники, куда записывали все, что съедают в течение дня. Кроме того, участницы дважды с интервалом в три года отвечали на вопросы по поводу своего ночного сна.

Анализ собранной информации показал, что женщины, в рационе которых много очищенных углеводов — белого хлеба, белого риса, готовых сладостей, сладких напитков и так далее, — часто страдают от бессонницы. В то же время у женщин, которые едят много овощей, фруктов, клетчатки, вероятность появления проблем со сном гораздо ниже.

Авторы исследования предположили, что виноваты в нарушениях сна быстрые подъемы и падения уровня глюкозы в крови, происходящие в результате потребления продуктов с высоким гликемическим индексом, то есть очищенных углеводов.

«Когда подскакивает уровень сахара в крови, организм реагирует выбросом инсулина. Это приводит к резкому падению уровня сахара, что вызывает, в свою очередь, выброс таких гормонов, как адреналин и кортизол, которые нарушают сон», — объяснил ведущий автор исследования Джеймс Гэнгуич (James Gangwisch) из Колумбийского университета. В то же время клетчатка, присутствующая во фруктах и овощах, в которых тоже есть сахар, замедляет его всасывание в кровь, предотвращая резкие скачки концентрации и подъемы уровня гормонов, добавил Гэнгуич.