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Какие продукты связали с бессонницей
Источник материала: Tut.by
Сладости и белый хлеб приводят к бессоннице. А рацион, богатый овощами и фруктами, помогает избежать проблем со сном. Результаты исследования, проведенного группой ученых из нескольких университетов США,
Исследователи проанализировали данные о питании и качестве сна более 50 тысяч женщин в постменопаузе. В период с 1994 по 1998 годы, а также три года спустя, женщины вели дневники, куда записывали все, что съедают в течение дня. Кроме того, участницы дважды с интервалом в три года отвечали на вопросы по поводу своего ночного сна.
Анализ собранной информации показал, что женщины, в рационе которых много очищенных углеводов — белого хлеба, белого риса, готовых сладостей, сладких напитков и так далее, — часто страдают от бессонницы. В то же время у женщин, которые едят много овощей, фруктов, клетчатки, вероятность появления проблем со сном гораздо ниже.
Авторы исследования предположили, что виноваты в нарушениях сна быстрые подъемы и падения уровня глюкозы в крови, происходящие в результате потребления продуктов с высоким гликемическим индексом, то есть очищенных углеводов.
«Когда подскакивает уровень сахара в крови, организм реагирует выбросом инсулина. Это приводит к резкому падению уровня сахара, что вызывает, в свою очередь, выброс таких гормонов, как адреналин и кортизол, которые нарушают сон», —
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Сладости и белый хлеб приводят к бессоннице. А рацион, богатый овощами и фруктами, помогает избежать проблем со сном.
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