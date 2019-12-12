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Безопасно ли проводят досуг наши дети?

13.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Первый заместитель начальника Дзержинского РОЧС Вадим Пармон провел встречу с родителями в ГУО «Заболотский УПК ДС-БШ».

Тема проведения родительского собрания – безопасность жизнедеятельности несовершеннолетних.

Главным вопросом на собрании стала пожарная безопасность. В своем выступлении Вадим Викторович озвучил статистику пожаров, были детально разобраны основные причины пожаров и методы их предупреждения. Проведена разъяснительная работа о необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых комнатах домовладений и квартир. После этого в ответ на вопросы родителей было разъяснено: где можно приобрести эти чудо-приборчики, как правильно установить и как избежать ложных сработок. Вместе с тем был широко освещен вопрос по установке мобильного приложения «МЧС Беларуси – Помощь рядом!».

В завершение беседы был продемонстрирован фильм «Цена мгновения», после которого каждый из присутствующих смог задуматься, а безопасно ли проводят досуг их собственные дети?


 
 
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Первый заместитель начальника Дзержинского РОЧС Вадим Пармон провел встречу с родителями в ГУО «Заболотский УПК ДС-БШ».
 
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