В Беларуси многодетным выдали почти $0,8 млрд по семейному капиталу

Источник материала: Myfin

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По информации министерства, на 1 декабря в отделениях Беларусбанка открыт 76871 лицевой депозитный счет, передает БЕЛТА. В январе - ноябре 2019 года открыто 14002 счета на общую сумму $140,02 млн.

Первая пятилетка программы семейного капитала завершается 31 декабря 2019 года. Ее продлили на 2020-2024 годы. При этом предусмотрен ряд изменений в порядке использования средств семейного капитала.

С 1 января 2020 года семейный капитал устанавливается в размере 22,5 тыс. рубля и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей.

С 1 января 2021 года размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения покупательной способности. Новый размер семейного капитала действует в течение календарного года.

Расширены направления досрочного использования средств семейного капитала.