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В Беларуси многодетным выдали почти $0,8 млрд по семейному капиталу

13.12.2019 12:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По информации министерства, на 1 декабря в отделениях Беларусбанка открыт 76871 лицевой депозитный счет, передает БЕЛТА. В январе - ноябре 2019 года открыто 14002 счета на общую сумму $140,02 млн.

Первая пятилетка программы семейного капитала завершается 31 декабря 2019 года. Ее продлили на 2020-2024 годы. При этом предусмотрен ряд изменений в порядке использования средств семейного капитала.

С 1 января 2020 года семейный капитал устанавливается в размере 22,5 тыс. рубля и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей.

С 1 января 2021 года размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения покупательной способности. Новый размер семейного капитала действует в течение календарного года.

Расширены направления досрочного использования средств семейного капитала.

Как сообщал Myfin.by, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 сентября указ №345 «О семейном капитале», который продлевает действие программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

Источник: Myfin.by
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На начало декабря депозиты на семейный капитал в Беларуси открыли на $768,71 млн. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
 
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