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В Беларуси многодетным выдали почти $0,8 млрд по семейному капиталу
Источник материала: Myfin
По информации министерства, на 1 декабря в отделениях
Первая пятилетка программы
С 1 января 2020 года семейный капитал устанавливается в размере 22,5 тыс. рубля и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей.
С 1 января 2021 года размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения покупательной способности. Новый размер семейного капитала действует в течение календарного года.
Расширены направления досрочного использования средств семейного капитала.
Как сообщал
Источник: Myfin.by
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На начало декабря депозиты на семейный капитал в Беларуси открыли на $768,71 млн. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
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