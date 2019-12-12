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Ветер и мокрый снег – погода в Горках на выходные
13.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Выходные будут со снегом, обещают синоптики. Правда, он быстро растает. Ожидается сырая и ветреная погода.
Завтра, 14 декабря, прогнозируют порывистый ветер, мокрый снег и около нуля.
15 декабря потеплеет до +3°С, по-прежнему будет пасмурно и ветрено.
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Выходные будут со снегом, обещают синоптики. Правда, он быстро растает. Ожидается сырая и ветреная погода. Завтра, 14 декабря, прогнозируют порывистый ветер,...
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