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МТС зовет бизнес в облака . Объясняем, в чем выгода

13.12.2019 12:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Проще всего объяснить смысл облачных технологий на примере того, с чем мы сталкиваемся практически каждый день. Взять, к примеру, сервис такси. Раньше каждой службе требовался свой таксопарк, call-центр и огромный штат сотрудников, чтобы все это хозяйство содержать. После появления Uber, такси поменялось кардинально. Теперь достаточно иметь машину, водителя и приложение. Все остальное делает сервис сам.

С облачными технологиями примерно та же история. Раньше бизнесу нужно было тратить уйму денег на громоздкие сервера, следить за исправностью оборудования, нанимать целый штат IT-специалистов и администраторов, чтобы справляться с ним. Сегодня получить доступ к необходимым мощностям можно в разы дешевле, а главное — без головной боли по поводу его работы и контроля.

Как это работает?

Крупная компания, как МТС в нашем случае, покупает или арендует самое современное оборудование от ведущих производителей: Cisco и Huawei. Затем, в зависимости от нужд бизнеса (малый, средний или крупный), предоставляется доступ к мощностям этого оборудования. Сейчас МТС предлагает комплексные решения для бизнеса на базе трех облачных платформ VMware, Huawei и RedHat. Все расходы по обслуживанию оборудования МТС берет на себя, бизнесу остается только воспользоваться теми ресурсами, за которые он платит.

Из дополнительных бонусов, можно отметить высокую отказоустойчивость и безопасность облачных систем. Дело в том, что контролирует настройку и работу оборудования представители брендов с мировым именем. К тому же дополнительную страховку от сбоев дает размещение облачных серверов в нескольких дата-центрах. Поэтому за надежность работы «облаков» можно быть спокойным.

«Мы видим себя универсальным облачным провайдером, который способен решать задачи любой сложности: от размещения данных в облачных платформах до автоматизации процессов и предоставления неограниченных вычислительных мощностей. Ставка делается на реализацию проектов «под ключ», индивидуальный подход и использование нескольких дата-центров для большей надежности», — отметил Артем Максименко, начальник управления инновационных решений МТС.

Облака используют и крупный бизнес, и небольшие компании

Интересно, что облачными сервисами сегодня пользуются представители самого разного бизнеса: банки, торговые сети, грузовые перевозчики, промышленные и другие компании. Из компаний с мировым именем на облачную инфраструктуру уже перешли Netflix, Snapchat, Uber, Spotify, Airbnb и Amazon.

По прогнозам специалистов, через три-четыре года большинство белорусских компаний перенесут свои данные в «облака». Чтобы минимизировать затраты, сосредоточиться на производстве и стать лидерами в своей отрасли, бизнес уже отказывается от внутренних серверов и переходит на облачные платформы. МТС упрощает этот процесс за счет комплексных и доступных решений.

Уровень надежности — 99,98%

Дата-центры МТС прошли сертификацию и получили класс надежности Tier3. Это означает, что уровень надежности практически равен 100% и составляет 99,982%. И даже в случае поломки, работа дата-центр ан будет остановлена, так как у него есть резервные мощности, а кроме того, работает круглосуточная техническая поддержка.

Пользователям предоставляются комбинированные решения на базе облачных и коммуникационных услуг проводного и беспроводного доступа, одновременно обеспечивая размещение IТ-ресурсов в облаке и доступ к ним.

*партнерский материал

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