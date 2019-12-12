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Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

13.12.2019 12:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чем раньше малыш появился на свет, тем больше времени не хватило организму, чтобы подготовиться к рождению. Органы таких деток формируются не внутри мамы, как это задумано природой, а в специальных кювезах под круглосуточным наблюдением врачей.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

В программе «Специальный репортаж» показываем специальные инкубаторы, которые воссоздают условия утробы – нужную температуру и влажность, а также помогают детям дышать. 

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Оксана Свирская, заведующая отделением анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»: 
Мы имеем возможность измерить массу тела ребёнка, не вынимая его из инкубатора. Мы имеем возможность сделать рентгенограмму и не класть под него рентгеновскую плёночку для того, чтобы ребёночка не охлаждать и не тревожить его

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

ДЦП, бронхолёгочная дисплазия, тугоухость, ретинопатия – это далеко не полный список угроз недоношенному ребёнку. И хотя 60 процентов «поспешат» вырастают абсолютно здоровыми, при рождении «торопыжка» получает с десяток диагнозов под вопросом.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Дальше этих малюток ежедневно осматривают узкопрофильные врачи – офтальмологи, неврологи, ЛОРы. При необходимости в центре проводятся даже сложнейшие операции. Здесь борются за каждую жизнь.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Оксана Свирская:
Мы имеем всю диагностическую базу у себя в активе для того, чтобы сделать диагностику. Провести функциональные исследования – это и нейросонографию, и УЗИ брюшной полости, это может быть и эхокардиография, мы делаем рентгенограмму на месте. Все лабораторные исследования и анализы, конечно, забираются на месте у ребёночка. Если необходимы нам консультанты, они к нам приезжают.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Ольга Рудая, врач-офтальмолог педиатрического отделения для недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Самая основная наша проблема – это ретинопатия недоношенных. Таких детей бывает много у нас. Транспортировку дети могут переносить плохо. Всегда транспортировка ухудшает состояние, и глаз, в том числе. Поэтому самое рациональное решение – оперировать детей прямо здесь, в отделении.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

В реанимации малыш проводит от нескольких часов до нескольких месяцев. И хотя теперь родители могут навещать крошек и здесь, полноценным общение мамы и папы с недоношенным ребёнком становится, лишь когда младенец начинает самостоятельно дышать и держать температуру. Тогда его переводят на новый этап жизни – этажом выше – в отделение выхаживания недоношенных. 

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Отделение выхаживания – СПА для спасённых – кювезы с подогреваемыми матрасами, ванночки, бесконечные массажи и космические технологии. В этой кроватке сухой инверсии кварцевый песок подаётся под большим давлением, что даёт ребёнку ощущение невесомости. 

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Это хорошо для развития головного мозга, особенно там, где есть тяжёлые нарушения. И кроме этого мы этой методикой пробуем справляться с дыхательной недостаточностью детей, у которых развивается фиброз. Это массаж получается такой.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Здесь важна каждая мелочь. Вязаные шерстяные носочки и шапочки – отнюдь не милый аксессуар, а метод стимуляции и раздражения, чтобы крошка не забывала дышать. Кстати, вяжут их работники реанимаций и отделений для недоношенных, а также неравнодушные мамы, многие из которых сами однажды узнали, что стоит за коротким «преждевременные роды». 

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Анжела Чувыкина, член Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:
Чтобы глазки радовались, когда они приходят навещать своих детей. Очень приятно видеть малышей в этих носочках, шапочках, жилеточках. Они, как говорят многие, «мимимишные»

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Имеют своё значение и чехлы на кювезы. Они не просто создают настроение, а спасают зрение и слух малышей.

Божена Комель, молодая мама:
Красочные, весёлые, было удобно то, что со всех сторон они поднимались. И можно было со всех сторон посмотреть малыша.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Валерий Закиржанов, врач-неонатолог отделения для новорождённых детей Молодечненской детской больницы:
Новорождённый ребёнок ещё полностью не готов к пребыванию в данной среде, чехлы делают хорошее затемнение, защищают от лишнего света, от лишнего шума и движений, к которым ребёнок ещё не готов.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Интересно, что и это – маленькая ниточка добра. Раньше чехлы встречались далеко не во всех роддомах – дорого. Чтобы исправить ситуацию, молодая мама Марина Бегункова запустила сбор денег на краудфандинговой платформе.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Отозвались белорусы дважды и помогли ей сшить и отправить яркие накидки даже в отдалённые роддома Беларуси.

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Марина Бегункова, автор социального проекта «Чехлы на кювезы для недоношенных детей»:
За два года отшито 125 чехлов на кювезы и 40 коконов-гнёзд. Казалось бы, совершенно немедицинские на первый взгляд изделия, они помогают малышам быстрее восстановиться. Например, вот это гнездо, оно как раз небольшого размера  размера для недоношенных детей. И здесь специальные бортики, в которых малыш лежит и чувствует, как будто он ограничен, как в животе у мамы.

Но всё же это только «как у мамы». Материнское тепло для недоношенных деток незаменимо...

Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Люди в материале: Оксана Свирская, Ольга Рудая, Юлия Рожко, Анжела Чувыкина, Божена Комель, Валерий Закиржанов, Марина Бегункова
 
 
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Чем раньше малыш появился на свет, тем больше времени не хватило организму, чтобы подготовиться к рождению. Органы таких деток формируются не внутри мамы, как это...
 
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