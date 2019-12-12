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Проблему оттока медиков за границу Лукашенко предлагает решать за счет жилья

13.12.2019 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, сообщает пресс-служба президента.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович

Сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов глава государства вернулся к теме жилья для медиков. Он отметил, что анализ ситуации в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, показал озабоченность людей жилищным вопросом.

— Главное — это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, что в правительстве будет разработана программа о строительстве жилья для бюджетников. В качестве позитивного примера глава государства привел построенные для врачей дома в Боровлянах, где недавно побывал и лично ознакомился с этими домами.

— Я не буду называть цену — это мизер. Поставлена задача в течение трех лет выработать программу и строить подобные дома для учителей, врачей, работников социальной сферы и культуры там, где это больше всего необходимо. Когда молодой человек получает такую квартиру, никогда он ее не бросит и не поедет в дальние края, — убежден он. — Мы вроде нащупали тот путь, по которому можно идти. Это чудесные дома, особенно для молодых людей с высшим образованием, там можно жить и до 40 лет, — сказал он, — Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома, — потребовал он. — Это для нас почти ничего не стоит.

Глава государства убежден, что решение жилищного вопроса позволит удерживать кадры на местах.


Фото: president.gov.by

Напомним, тема обеспечения жильем медиков поднимается главой государства уже не первый раз. До этого, посещая в конце октября Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова в Боровлянах, президент отметил, что ему нравится общежитие, построенное для медиков.

— Это шикарный дом, притом недорогой. Здесь квадратный метр, по-моему, чуть больше пятисот долларов. И надо строить такие так называемые общежития для врачей, медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой земле, — говорил президент.

 
 
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Президент считает, что если помочь решить медикам жилищный вопрос, то они останутся работать у себя в стране.
 
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