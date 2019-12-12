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Проблему оттока медиков за границу Лукашенко предлагает решать за счет жилья
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов,
Сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов глава государства вернулся к теме жилья для медиков. Он отметил, что анализ ситуации в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, показал озабоченность людей жилищным вопросом.
— Главное — это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко рассказал, что в правительстве будет разработана программа о строительстве жилья для бюджетников. В качестве позитивного примера глава государства привел построенные для врачей дома в Боровлянах, где недавно побывал и лично ознакомился с этими домами.
— Я не буду называть цену — это мизер. Поставлена задача в течение трех лет выработать программу и строить подобные дома для учителей, врачей, работников социальной сферы и культуры там, где это больше всего необходимо. Когда молодой человек получает такую квартиру, никогда он ее не бросит и не поедет в дальние края, — убежден он. — Мы вроде нащупали тот путь, по которому можно идти. Это чудесные дома, особенно для молодых людей с высшим образованием, там можно жить и до 40 лет, — сказал он, — Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома, — потребовал он. — Это для нас почти ничего не стоит.
Глава государства убежден, что решение жилищного вопроса позволит удерживать кадры на местах.
Напомним, тема обеспечения жильем медиков поднимается главой государства уже не первый раз. До этого,
— Это шикарный дом, притом недорогой. Здесь квадратный метр, по-моему, чуть больше пятисот долларов. И надо строить такие так называемые общежития для врачей, медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой земле, — говорил президент.
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Президент считает, что если помочь решить медикам жилищный вопрос, то они останутся работать у себя в стране.
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