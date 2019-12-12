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В России зафиксирована рекордная убыль населения
13.12.2019 13:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tvrain.ru
По итогам 2019 года Росстат прогнозирует, что естественная убыль населения станет самой высокой за последние 11 лет.
Естественная убыль составила 259, 6 тыс. человек. Это значит, что по итогам 2019 года она станет самой высокой за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, тогда естественная убыль населения составила 362 тысячи человек, сообщает
Главной причиной убыли стало снижение рождаемости в 80 из 85 регионов. Падение рождаемости, в свою очередь, связано с малочисленностью рожениц поколений 1990-х годов. Также зафиксировано повышение среднего возраста рождения первенцев, что сокращает возможность рождения последующих детей.
Смертность в стране также снижается: число умерших снизилось на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом.
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По итогам 2019 года Росстат прогнозирует, что естественная убыль населения станет самой высокой за последние 11 лет.
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