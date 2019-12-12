Нацбанк: цены на фрукты растут бешеными темпами









Напомним, относительно октября потребительские цены в ноябре 2019 г. выросли на 0,2%.





Как отмечено в обзоре Нацбанка, годовая базовая инфляция замедляется на протяжении последних трех месяцев. В ноябре 2019 г. прирост показателя составил 3,7% к ноябрю 2018 г. (4% в октябре 2019 г. к октябрю 2018 г.).





«Постепенное исчерпание влияния конъюнктурного шока на рынке сельскохозяйственной продукции продолжает способствовать стабилизации ценовой ситуации в сегменте свободного ценообразования», — отмечается в обзоре.





Там также отмечается, что после значимого ускорения в предыдущем месяце годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию в ноябре 2019 г. несколько снизились, однако по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне.





Их годовой прирост в отчетном периоде составил 12,1% (16,2% месяцем ранее).









Наибольшее влияние на формирование более низких годовых темпов роста цен по данной товарной группе оказало снижение в годовом выражении цен на большинство видов овощей, а также замедление роста цен на картофель. Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на фрукты (яблоки, бананы, цитрусовые).





В Нацбанке также отметили, что регулируемые цены и тарифы в ноябре 2019 г. увеличились на 7,5% в годовом выражении (7,6% месяцем ранее).





Некоторое замедление годовой динамики в сегменте регулируемого ценообразования в основном связано с более умеренным повышением цен на автомобильное топливо в ноябре текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, — подчеркивается в обзоре.