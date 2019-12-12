ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк: цены на фрукты растут бешеными темпами

13.12.2019 11:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Национальный банк в ежемесячном обзоре по инфляции отметил, что в ноябре 2019 г. годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,3 процентного пункта и составил 5%.



Напомним, относительно октября потребительские цены в ноябре 2019 г. выросли на 0,2%.

Как отмечено в обзоре Нацбанка, годовая базовая инфляция замедляется на протяжении последних трех месяцев. В ноябре 2019 г. прирост показателя составил 3,7% к ноябрю 2018 г. (4% в октябре 2019 г. к октябрю 2018 г.). 

«Постепенное исчерпание влияния конъюнктурного шока на рынке сельскохозяйственной продукции продолжает способствовать стабилизации ценовой ситуации в сегменте свободного ценообразования», — отмечается в обзоре.

Там также отмечается, что после значимого ускорения в предыдущем месяце годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию в ноябре 2019 г. несколько снизились, однако по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне. 

Их годовой прирост в отчетном периоде составил 12,1% (16,2% месяцем ранее). 


Наибольшее влияние на формирование более низких годовых темпов роста цен по данной товарной группе оказало снижение в годовом выражении цен на большинство видов овощей, а также замедление роста цен на картофель. Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на фрукты (яблоки, бананы, цитрусовые).

В Нацбанке также отметили, что регулируемые цены и тарифы в ноябре 2019 г. увеличились на 7,5% в годовом выражении (7,6% месяцем ранее). 

Некоторое замедление годовой динамики в сегменте регулируемого ценообразования в основном связано с более умеренным повышением цен на автомобильное топливо в ноябре текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, — подчеркивается в обзоре.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк в ежемесячном обзоре по инфляции отметил, что в ноябре 2019 г. годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,3 процентного пункта и составил 5%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны ЕС договорились о переходе к климатической нейтральности к 2050 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика