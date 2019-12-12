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Лукашенко назвал курение катастрофой

13.12.2019 13:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Курить — это катастрофа», — сказал Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов 13 декабря, сообщает пресс-служба президента.


Фото: pixabay.com

Президент посоветовал тем, кто пристрастился к курению, бросить ради сохранения здоровья.

— Затратить огромные деньги и, как говорят в народе, сидеть и смоктать эту папироску (а некоторые две пачки в день выкуривают) — это катастрофа. Не делайте этого. Если кто-то начал, бросьте сейчас. Потом будет сложно, — сказал он.

Также Александр Лукашенко напомнил, что не стоит злоупотреблять и алкоголем. Хотя с с юмором заметил, что «не пить» — это, вероятно, не про медиков.

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Президент резко высказался против такой вредной привычки, как курение.
 
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