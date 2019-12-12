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Лукашенко назвал курение катастрофой
Источник материала: Tut.by
«Курить — это катастрофа», — сказал Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов 13 декабря,
Президент посоветовал тем, кто пристрастился к курению, бросить ради сохранения здоровья.
— Затратить огромные деньги и, как говорят в народе, сидеть и смоктать эту папироску (а некоторые две пачки в день выкуривают) — это катастрофа. Не делайте этого. Если кто-то начал, бросьте сейчас. Потом будет сложно, — сказал он.
Также Александр Лукашенко напомнил, что не стоит злоупотреблять и алкоголем. Хотя с с юмором заметил, что «не пить» — это, вероятно, не про медиков.
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Президент резко высказался против такой вредной привычки, как курение.
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