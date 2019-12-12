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В Каменце прошел турнир по шашкам
13.12.2019 13:15 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
27 ноября в Каменецком районном Доме культуры было шумно, весело и многолюдно, царила атмосфера честной и бескомпромиссной борьбы –ведь здесь прошел турнир по шашкам, приуроченный к Международному дню инвалидов.
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27 ноября в Каменецком районном Доме культуры было шумно, весело и многолюдно, царила атмосфера честной Сообщение В Каменце прошел турнир по шашкам появились...
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