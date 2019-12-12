В Каменце прошел турнир по шашкам

Источник материала: Навiны Камянеччыны

27 ноября в Каменецком районном Доме культуры было шумно, весело и многолюдно, царила атмосфера честной и бескомпромиссной борьбы –ведь здесь прошел турнир по шашкам, приуроченный к Международному дню инвалидов.





Его организовали РФСК «Лидер» и районная организация ОО «Белорусское общество инвалидов». После напутственного слова председателя этой организации Людмилы Пылик в честную борьбу на шашечных досках вступили 15 участников. Кто же победил? На 1 месте – Мария Качинская и Николай Парафенюк, на 2-м – Любовь Садовник и Александр Янчук, на 3-м – Людмила Алексеюк и Руслан Бруцкий.

Победители были награждены дипломами и денежными премиями.





























Варвара ГРИБ,

инструктор-методист по туризму РФСК «Лидер».

Фото автора.