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В Каменце прошел турнир по шашкам

13.12.2019 13:15 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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27 ноября в Каменецком районном Доме культуры было шумно, весело и многолюдно, царила атмосфера честной  и бескомпромиссной борьбы –ведь здесь прошел турнир по шашкам, приуроченный к Международному дню инвалидов.

В Каменце прошел турнир по шашкам

Его организовали РФСК «Лидер» и районная организация ОО «Белорусское общество инвалидов». После напутственного слова председателя этой организации Людмилы Пылик в честную борьбу на шашечных досках вступили 15 участников. Кто же победил? На 1 месте – Мария Качинская и Николай Парафенюк, на 2-м – Любовь Садовник и Александр Янчук, на 3-м – Людмила Алексеюк и Руслан Бруцкий.
Победители были награждены дипломами и денежными премиями.

В Каменце прошел турнир по шашкам

В Каменце прошел турнир по шашкам

В Каменце прошел турнир по шашкам

В Каменце прошел турнир по шашкам

В Каменце прошел турнир по шашкам

В Каменце прошел турнир по шашкам

В Каменце прошел турнир по шашкам

Варвара ГРИБ,
инструктор-методист по туризму РФСК «Лидер».
Фото автора.

 
 
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27 ноября в Каменецком районном Доме культуры было шумно, весело и многолюдно, царила атмосфера честной  Сообщение В Каменце прошел турнир по шашкам появились...
 
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