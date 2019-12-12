Шествие Дедов Морозов пройдёт в Слуцке 28 декабря

Источник материала: Слуцк Город





Местные власти определились с датой проведения шествия Дедов Морозов и Снегурочек.

Традиционное мероприятие пройдёт в Слуцке в субботу, 28 декабря. Начало в 16:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком городском дворце молодёжи («ДК сахарного»), который организовывает шествие.

Как и предыдущие годы, персонажи пройдут по улице Ленина к центральной площади, где пройдут концертная программа для детей, хоровод и флешмоб.

Точная программа праздника, как и количество участников, пока не известны.



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