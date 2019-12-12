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«Если получите на рубль меньше, сообщите мне». Лукашенко - про зарплаты бюджетников по новой схеме
Источник материала: Tut.by
Зарплаты бюджетников из-за ввода
О том, как изменится система оплаты труда в бюджетной сфере с нового года, у президента спросил доктор медицинских наук Семен Наумович. «Коллеги, и я в том числе, волнуются, как эта реформа повлияет на уровень нашей заработной платы: в большую или меньшую сторону», — поинтересовался он у президента.
Александр Лукашенко заверил: зарплата и у педагогов, и у врачей будет расти, сообщает пресс-служба президента. Он пояснил, что сокращено число действующих выплат (сейчас их более 50): они объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте. То есть заработная плата у работников не станет меньше из-за оптимизации числа различных доплат.
«В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи — бюджетники, — сказал Александр Лукашенко. — Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату».
— Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения, — пообещал президент.
Президент привел расчеты: заработная плата врача общей практики сегодня составляет 950−1470 рублей, в новых условиях она составит 970−1510 рублей. «Это без повышения. Просто исходя из того, что мы изменим саму систему», — пояснил Александр Лукашенко.
То есть из тех цифр, которые озвучил сегодня президент, следует, что зарплаты врачей даже немного вырастут при переходе на новую схему расчета заработков.
Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
Александр Лукашенко сегодня сообщил, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году они повысятся в два раза.
Напомним, с 2020 года тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают зарплаты работникам бюджетных организаций,
Медики, у которых значительная часть зарплаты сейчас приходится на премии,
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Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль...
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