«Если получите на рубль меньше, сообщите мне». Лукашенко - про зарплаты бюджетников по новой схеме

Источник материала: Tut.by

Зарплаты бюджетников из-за ввода новой схемы их расчета не должны снизиться. Об этом сегодня сказал Александр Лукашенко во время посещения Белорусского государственного медуниверситета, передает пресс-служба президента. Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О том, как изменится система оплаты труда в бюджетной сфере с нового года, у президента спросил доктор медицинских наук Семен Наумович. «Коллеги, и я в том числе, волнуются, как эта реформа повлияет на уровень нашей заработной платы: в большую или меньшую сторону», — поинтересовался он у президента.

Александр Лукашенко заверил: зарплата и у педагогов, и у врачей будет расти, сообщает пресс-служба президента. Он пояснил, что сокращено число действующих выплат (сейчас их более 50): они объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте. То есть заработная плата у работников не станет меньше из-за оптимизации числа различных доплат.

«В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи — бюджетники, — сказал Александр Лукашенко. — Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату».

«Мы немножко народ разбаловали». Президент — про уезжающих за границу медиков

— Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения, — пообещал президент.

Президент привел расчеты: заработная плата врача общей практики сегодня составляет 950−1470 рублей, в новых условиях она составит 970−1510 рублей. «Это без повышения. Просто исходя из того, что мы изменим саму систему», — пояснил Александр Лукашенко.

То есть из тех цифр, которые озвучил сегодня президент, следует, что зарплаты врачей даже немного вырастут при переходе на новую схему расчета заработков.

Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отмечала в палате представителей, анонсируя новую систему оплаты труда бюджетников, что «речь не идет о повышении заработной платы». «Изменяется структура самой заработной платы. Постоянная часть будет выше, чем переменная. Переменная — это стимулирующие и компенсирующие выплаты. Поэтому все это зависит от фонда оплаты труда», — поясняла министр.

Александр Лукашенко сегодня сообщил, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году они повысятся в два раза.

Напомним, с 2020 года тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают зарплаты работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти установили, что базовая ставка составит 180 рублей. «При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда», — отмечали ранее в Минтруда.

Медики, у которых значительная часть зарплаты сейчас приходится на премии, высказывали опасение, что с нового года у них могут упасть зарплаты.