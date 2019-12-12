Павел Воля выступит в Минске с концертом «18+». Билеты - от 60 рублей

Источник материала: Tut.by

Павел Воля — один из самых дерзких резидентов Comedy Club на ТНТ — везет в Минск новую стендап-программу. Воля выступит 28 мая во Дворце республики .



Фото предоставлено организаторами

Дерзкий и харизматичный комик, мегапопулярный стендапер, острослов и эрудит Павел Воля выступит с новой концертной программой перед зрителями столицы. Гостей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и невыдуманных жизненных историй. Сегодня шоумен, телеведущий, актер и музыкант Павел Воля — один из лучших российских комиков, работающих в жанре стендап. Его концерты по всему миру неизменно проходят с аншлагами, а билеты на них раскупаются в первые дни продаж.

На его выступлениях вы никогда не услышите пошлых и избитых шуток, ведь Павел Воля сам задает тренд в юморе. То, над чем он пошутил уже сегодня, другие заметят только завтра. На минском концерте вы услышите новые монологи на важные темы, волнующие современное общество и, конечно же, шутки, приправленные крепким словцом.

Когда: 28 мая, 19.00 Где: Дворец республики Сколько: от 60 до 295 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Читайте также

«Еле урвал ее на Ждановичах». Познакомились на концерте Коржа с молодежью в олимпийках

«Одна из моих грез — дуэт с Пугачевой». «J:морс» отыграли концерт в Минске в честь 20-летия