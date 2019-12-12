|
Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и соцработников
13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и социальных работников. Об этом глава государства говорил во время посещения Белорусского государственного медицинского университета. В качестве примера быстрого строительства он привел новый дом для врачей под Минском, сообщает «МИР 24».
«Главное – это жилье. Поэтому железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома. Это ничего не стоит построить эти дома. За полгода можно наштамповать этих квартир тысячу штук», – сказал Лукашенко. Белорусский лидер убежден, что решение квартирного вопроса позволит остановить
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси убежден, что решение квартирного вопроса позволит остановить отток специалистов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)