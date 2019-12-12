Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и соцработников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и социальных работников. Об этом глава государства говорил во время посещения Белорусского государственного медицинского университета. В качестве примера быстрого строительства он привел новый дом для врачей под Минском, сообщает «МИР 24».