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Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и соцработников

13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и социальных работников. Об этом глава государства говорил во время посещения Белорусского государственного медицинского университета. В качестве примера быстрого строительства он привел новый дом для врачей под Минском, сообщает «МИР 24».

«Главное – это жилье. Поэтому железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома. Это ничего не стоит построить эти дома. За полгода можно наштамповать этих квартир тысячу штук», – сказал Лукашенко. Белорусский лидер убежден, что решение квартирного вопроса позволит остановить отток специалистов. Белорусских медиков активно приглашают на работу соседние Польша и Литва.



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Президент Беларуси убежден, что решение квартирного вопроса позволит остановить отток специалистов.
 
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