Профсоюз АПК подвел итоги

В Смолевичском районе прошла отчетно-выборная конференция профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса. На ней были подведены итоги работы организации за период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года.

В работе конференции приняли участие первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Руслан Анфимович Михалевич, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Михаил Тарасович Бода, председатель Смолевичского районного объединения организаций профсоюзов Анна Анатольевна Беца, председатель райкома профсоюза работников АПК Александра Анатольевна Букатич, представители первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

В повестке дня конференции – отчетные доклады председателя райкома профсоюза Александры Букатич и ревизионной комиссии, выборы руководящих органов, делегирование представителей в составы областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК и районного объединения профсоюзов.

– Отчетный период стал для профсоюзных организаций района периодом напряженной работы по выполнению основных направлений деятельности, определенных отраслевым профсоюзом на 2014-2019 годы. Только конкретные дела, направленные на решение защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов человека труда, повышение статуса работников агропромышленной отрасли работают на авторитет профсоюза, – начала свое выступление Александра Анатольевна. – Анализ отчетов и прошедших выборов в первичных профсоюзных организациях показал, что большинство профсоюзных комитетов за счет новых форм работы, активизации профсоюзной деятельности смогли стать для трудящихся реальной опорой, защитниками их интересов.

Она отметила, что за отчетный период Смолевичская районная организация Белорусского профсоюза работников АПК сохранила активность и сплоченность. Сегодня она насчитывает 7060 членов профсоюза, состоит из 18 первичных профсоюзных организаций.

– На современном этапе важной задачей остается мотивация профсоюзного членства, разъяснение конструктивной роли профсоюза в жизни трудового коллектива и каждого работника в отдельности. В ходе отчетно-выборной кампании произошло обновление профсоюзных кадров, – отметила Александра Анатольевна.





Важное место в работе райкома профсоюза в отчетном периоде занимали вопросы развития социального партнерства и выполнения коллективных договоров. Положения и гарантии, включенные в коллективный договор, являются минимальными социальными стандартами и не могут быть изменены в сторону снижения социальной, правовой и экономической защищенности членов профсоюза.

– На уровне района действует местное соглашение, заключенное между управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Смолевичского райисполкома и райкомом профсоюза работников АПК, в котором определены основные направления по регулированию социально-трудовых отношений, стратегия и тактика социального партнерства, – отметила Александра Букатич. – В организациях, состоящих на профсоюзном учете райкома, заключено 17 коллективных договоров, которые соответствуют трудовому законодательству.

В целях мобилизации работников агропромышленного комплекса на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение производительности и престижа сельскохозяйственного труда, моральной и материальной заинтересованности, внимательного отношения к человеку труда райкомом профсоюза работников АПК совместно с управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома проводилась работа по организации трудовых соревнований, смотров-конкурсов, акций. У аграриев стало доброй традицией чествование передовиков председателем райисполкома, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, председателем райкома профсоюза работников АПК прямо на рабочем месте.

Деятельность профсоюза направлена на улучшение благосостояния людей, защиту их законных прав и интересов. Эту защитную функцию профсоюзы выполняют путем осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, выполнения коллективных договоров. По результатам проведенных мониторингов по выполнению требований трудового законодательства нанимателям выдавались рекомендации, за отчетный период защищены права 670 членов профсоюза.

Одной из важнейших функций профсоюзов является осуществление общественного контроля в области охраны труда. В первичных профсоюзных организациях создано 10 общественных комиссий и избрано 55 общественных инспекторов по охране труда, которые должны осуществлять контроль за выполнением требований по охране труда и проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма. В организациях АПК Смолевичского района обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты составляет 99,5%.

– Общеизвестно, что любые, даже самые малые подвижки в улучшении условий труда и быта работников – это результат конструктивного партнерства профсоюза и нанимателя, и направлены они на благо человека, – отметила Александра Букатич. – Там, где социальное партнерство на должном уровне, там и результаты заметны, производственные успехи весомее и социальный климат в трудовом коллективе спокойный.





В отчетном периоде райком профсоюза и первичные профсоюзные организации особое внимание уделяли организации полезного досуга членов профсоюза и их семей, утверждению здорового образа жизни, спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работе. За пять прошедших лет было проведено пять районных спартакиад работников АПК.

В основу молодежной политики Федерации профсоюзов Беларуси заложена деятельность всех профсоюзных организаций по защите социально-экономических прав работающей и учащейся молодежи. В сельскохозяйственных организациях Смолевичского района по состоянию на 1 октября работает 5781 человек, из них более 1200 человек – молодежь в возрасте до 31 года.

– В нашем районе проводится целенаправленная работа с молодыми специалистами по закреплению их на сельскохозяйственных предприятиях, адаптации в трудовых коллективах, решению их материально бытовых проблем и созданию условий для карьерного роста, – отметила Александра Анатольевна.

Вошло в постоянную практику включение в условия районного трудового соревнования по уборке зерновых и зернобобовых культур пункта об определении призовых мест и поощрении молодежных экипажей комбайнеров и молодых водителей, занятых на перевозке зерна.

В заключение Александра Анатольевна пожелала участникам конференции плодотворной работы, воплощения идей, реализации намеченных планов и профессиональных успехов.

– Крепкого вам здоровья, успехов в нелегком труде. Счастья, мира, добра и процветания! – завершила Александра Букатич.

С отчетными докладами о проделанной работе выступили председатели первичных профсоюзных организаций района, приглашенные гости. Все выступающие отметили активную работу, проводимую райкомом профсоюза работников АПК, пожелали вновь избранному профсоюзному комитету успешной и плодотворной работы.

Михаил Тарасович Бода рассказал о Минской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК, уделил внимание изменению в Трудовом кодексе и положительно оценил работу Смолевичского райкома профсоюза работников АПК.

Отчетно-выборная конференция признала работу райкома профсоюза удовлетворительной и утвердила доклад ревизионной комиссии.

Единогласным количеством голосов председателем Смолевичской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК избрана Александра Анатольевна Букатич.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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