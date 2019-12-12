Под председательством прокурора Минской области Олега Лаврухина состоялось областное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Тема – эффективность реализации мероприятий Комплексного плана по профилактике правонарушений на 2019 год.

В мероприятии в формате видеоконференцсвязи приняли участие члены координационного совещания, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики МОБ УВД Миноблисполкома Андрей Амбражей, начальник контрольно-аналитического управления Миноблпотребсоюза Евгений Рулькевич, руководители структурных подразделений облисполкома, УВД, ГО-РУ-РОВД и ГРОЧС, сотрудники прокуратуры Минской области, прокуроры районов, города Жодино и Минский транспортный прокурор.

Отмечено, что органы прокуратуры Минской области в рамках промежуточного контроля за ходом реализации плановых профилактических мероприятий проверили эффективность выполнения государственными органами, организациями, учреждениями и общественными формированиями мероприятий Комплексного плана по профилактике правонарушений в Минской области на 2019 год.

По фактам вскрытых нарушений территориальные прокуроры внесли в местные исполнительные и распорядительные органы, а также в органы внутренних дел 49 актов прокурорского надзора.

Установлены факты невыполнения либо ненадлежащего выполнения плановых мероприятий в большинстве регионов области.

Например, не во всех населенных пунктах Логойского, Любанского, Слуцкого, Смолевичского, Столбцовского и Узденского районов освещены улицы, дворовые территории и автостоянки. Не оборудованы средствами видеонаблюдений помещения увеселительных заведений и прилегающих к ним территорий. Тогда как за 10 месяцев текущего года в Минской области зафиксирован рост преступлений в общественных местах в темное время суток.

В 2019 г. в Минской области наблюдается рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 29 % увеличилось число лиц, направленных в ЛТП, в результате алкогольного опьянения погибло 162 человека.

Между тем, не все райисполкомы проводят запланированные мероприятия, направленные на противодействие пьянству и алкоголизму:

— выездные заседания на предприятиях и в организациях по месту работы граждан, склонных к противоправному поведению, совершению правонарушений в состоянии алкогольного опьянения,

— акции по ограничению реализации алкогольных напитков,

— размещение на информационных стендах железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций актуальной информации, направленной на противодействие наркомании и о вреде алкоголя.

В Минской области лишь 61% ранее судимых лиц трудоспособного возраста вовлечены в общественно-полезную деятельность. Как итог, на момент повторного совершения преступления 69% рецидивистов нигде не работали и не учились.

Установлено, что Копыльский, Столбцовский и Червенский райисполкомы не обеспечили должное взаимодействие с субъектами профилактики по социально-трудовой реабилитации лиц, имеющих судимость.

Не в полном объеме проведены обследования условий проживания одиноких престарелых граждан и инвалидов, в то время как в Борисовском, Вилейском, Молодечненском, Пуховичском и Слуцком районах зафиксирована негативная тенденция гибели указанной категории граждан во время пожаров.

В Воложинском и Стародорожском районах ОВД, РайПО и райисполкомы не приняли должные меры по обеспечению технического укрепления торговых объектов с целью предотвращения краж и несанкционированных проникновений.

При росте числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в отдельных регионах области не проведены запланированные специальные комплексные мероприятия, не организованы дежурства дружинников из числа членов молодежных отрядов охраны правопорядка в местах массового отдыха молодежи в выходные дни.

— Как правило, основными причинами и условиями выявленных нарушений явились безынициативность и самоустранение ответственных должностных лиц субъектов профилактики, отсутствие должного взаимодействия между соисполнителями, недостаточный ведомственный контроль со стороны структурных подразделений облисполкома за разработкой и реализацией запланированных мероприятий, — констатировал председатель координационного совещания Олег Лаврухин.

Подводя итог работы координационного совещания, он потребовал от райисполкомов и прокуроров принять исчерпывающие меры по эффективному формированию мероприятий региональных комплексных планов по профилактике правонарушений на 2020 год с учетом сложившихся особенностей криминогенной обстановки и социально-экономического развития регионов.

— Первостепенной задачей прокурорского надзора является не выискивание недостатков в целях привлечения виновных к ответственности, а выявление и реальное устранение нарушений в организации работы, препятствующих эффективному обеспечению правопорядка и безопасности граждан, — заверил участников заседания прокурор Минской области Олег Лаврухин.

По результатам обсуждения участники координационного совещания выработали комплекс организационно-практических мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных, государственных органов, организаций, учреждений и общественных формирований по выполнению отдельных мероприятий Комплексного плана по профилактике правонарушений в Минской области на 2020 год.

Владимир НЕПОКУПНЫЙ, старший помощник прокурора Минской области, советник юстиции.