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7 валют, выгодныe курсы и в мобильном приложении БНБ-Банка

13.12.2019 13:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​7 валют, выгодныe курсы и Ў – в мобильном приложении БНБ-Банка

В мобильном приложении i’mbanking.by вы сможете бесплатно открыть текущие счета в следующих 7 валютах: BYN - Ў , GEL - ₾, USD - $, EUR - €, PLN - zł, RUB - ₽ и GBP - £. Счета в любой из этих 7 валют открываются без визита в банк за несколько секунд – представьте, быстрее, чем вы допьёте чашку эспрессо.

Интуитивная и простая навигация, приятный и удобный дизайн, привычный интерфейс приложения i’mbanking.by для разных платформ – iOS и Android - безопасность всех операций и защита ваших персональных данных по высшему разряду, даст вам четкое понимание того, что о вас основательно подумали и вам больше не придется тратить драгоценное время на поиск выгодных курсов или какого-то обменного пункта, потому что здесь вы найдете все, что всегда искали.


Параллельно с уникальным функционалом по выгодным курсам в i’mbanking.by, вас приятно удивит смелое и элегантное решение команды разработчиков под руководством дизайнера Ольги Коринчук, использовать впервые оригинальное начертание символа в виде 22-ой буквы белорусского алфавита «Ў» для обозначения белорусского рубля.

Интересно заметить, что буква «Ў» присутствует на каждом бумажном денежном знаке белорусского рубля.


Предложенная буква, без всякого преувеличения, является одним из символов белорусской национальной идентичности - в Беларуси ей даже установлен памятник в городе Полоцке.

Безусловно, одним из символов независимости для государства является национальная валюта. Стоит отметить, что далеко не каждая валюта может похвастаться собственным графическим обозначением. Может и правда пришло время белорусскому рублю получить собственное графическое обозначение, такое близкое, родное и уникальное для белорусского народа, как «Ў»!

«Ў» – это буква, подчеркивающая аутентичность и идентичность белорусского самосознания.

Воспользуйтесь приложением i’mbanking.by от БНБ-Банка, открывайте счета онлайн бесплатно в 7 разных валютах, совершайте валютно-обменные операции по самым выгодным курсам в Ваше удовольствие и станьте «амбассадорами» графического обозначения белорусского рубля!»

Вы можете отдать свой голос в поддержку нового символа на сайте symbol.imbanking.by.

*на правах рекламы, ОАО «БНБ-Банк», УНП 190704129

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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