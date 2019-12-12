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В Минске на переходе Mercedes сбил женщину

13.12.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 13 декабря в Минске автомобиль сбил женщину, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Установлено, что в 08.35 водитель Mercedes ехал по Старовиленскому тракту и при повороте направо сбил женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.
 
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