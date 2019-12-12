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Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода
13.12.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Готовясь к новогодним торжествам, предприятия и учреждения Бреста стараются удивить горожан своими украшениями, которые создают праздничное настроение.
Брестский мусороперерабатывающий завод предприятие специфическое, вместе с тем также постаралось создать атмосферу праздника у себя на территории.
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Готовясь к новогодним торжествам, предприятия и учреждения Бреста стараются удивить горожан своими украшениями, которые создают праздничное настроение. ...
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