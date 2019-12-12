ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода

13.12.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Готовясь к новогодним торжествам, предприятия и учреждения Бреста стараются удивить горожан своими украшениями, которые создают праздничное настроение.

Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода

Брестский мусороперерабатывающий завод предприятие специфическое, вместе с тем также постаралось создать атмосферу праздника у себя на территории.

Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода

Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода

Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода

Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода
 Снеговиков из покрышек видели? Позитив от Брестского мусороперерабатывающего завода

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Готовясь к новогодним торжествам, предприятия и учреждения Бреста стараются удивить горожан своими украшениями, которые создают праздничное настроение. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны детали предстоящей встречи Лукашенко и Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика