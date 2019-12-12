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Стали известны детали предстоящей встречи Лукашенко и Путина

13.12.2019 14:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча руководства России и Беларуси на полях саммита 20 декабря подтверждается

Об этом государственный секретарь "союзного государства" Григорий Рапота сообщил во время Российско-Белорусского Клуба главных редакторов и экспертов в пятницу.

"Подписание дорожных карт – это не решение всех проблем (...). Обсуждение продолжается и подтверждается встреча руководства России и Беларуси на полях саммита 20 декабря", – сказал Рапота.

По его словам, сейчас в дорожных картах есть "то, что обе стороны не выносили на повестку дня" (к примеру, Налоговый кодекс).


"Главы правительств сейчас склоняются к варианту их гармонизации (...). Вопросы энергоносителей – ключевые, но и по ним есть уже подвижки. Необходимо создать систему ценообразования на долгие годы вперед, чтобы она была понятна и прозрачна", – отметил он, обавив, что поручение "Газпрому" уже дано. 

"Белорусский посол с ними тесно взаимодействует, чтобы 20 числа доложить свои предложения", – добавил Рапота.
 
 
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Встреча руководства России и Беларуси на полях саммита 20 декабря подтверждается
 
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