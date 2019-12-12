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Лукашенко анонсировал персональную амнистию некоторым осужденным за наркотики
13.12.2019 14:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 5min.by
Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями Белмедуниверситета 13 декабря.
Глава государств отметил положительный эффект от ужесточения антинаркотического законодательства - число в этой сфере стало сокращатьсяЮ пишет
Лукашенко считает, что в правоприменительной практике необходимо четкое разделение. "Одно дело производить, другое дело - распространять, а третье - употреблять, - отметил Александр Лукашенко. - Наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков - это болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить, курить. И с этим страшным злом надо бороться, и мы боремся, и приняли жесткие решения. Матерям надо было тогда беспокоиться за своих детей".
"С другой стороны, посмотрев на действие наших законов, на их жесткость, мы видим, что где-то, наверное, можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления наркотиков", - уточнил президент.
Лукашенко распорядился, чтобы на его рассмотрение было внесено предложение о помиловании отдельных осужденных по ст.328 УК."Персонально каждого человека рассмотрим, и там, где можно - на поруки, как у нас говорят, родителям. Приди, распишись, возьми на особый контроль. Не дай бог, опять попадут, то вместе с родителями пойдут в колонию. Такое жесткое поручение. В ближайшее время оно будет мне внесено, и я пойду на помилование этих людей", - подчеркнул глава государства.
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Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями Белмедуниверситета 13 декабря.
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