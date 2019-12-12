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Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка

13.12.2019 14:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Подросток из Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого широко раскрывающегося рта в мире.

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

Ролик о 14-летнем Исааке Джонсоне был опубликован на официальной странице Книги рекордов Гиннесса на YouTube.

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

Мальчик может открыть рот на 9,34 сантиметра – это расстояние от верхних до нижних зубов. Вероятно, все завидуют стоматологу подростка, когда он просит Исаака «раскрыть широко рот».  

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

Исаак признается, что ему нравится показывать, насколько широко ему удается зевать, а также сравнивать рот с различными предметами – теннисными мячами, фруктами и огромными бутербродами.

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

По словам подростка, ему приятно быть рекордсменом, а попадание в Книгу рекордов означает то, что у него есть достижение и необычный талант.  

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

Рекорд мальчика почти на сантиметр больше предыдущего достижения в этой категории. Оно принадлежало Берндту Шмидту из Германии и составляло 8,8 сантиметра.  

Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра (читать далее).  

Люди в материале: Исаак Джонсон
 
 
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Подросток из Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого широко раскрывающегося рта в мире. Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале...
 
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