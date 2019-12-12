Лукашенко: «Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов»

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря посетил Белорусский государственный медицинский университет, где в числе прочего затронул тему спорта, сообщает официальный сайт главы государства.



Фото: Reuters

Отвечая на один из вопросов, Александр Лукашенко отметил, что политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта. Президент отметил, что порой в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, многое делается в угоду тем или иным влиятельным державам.

Например, вводятся новые экзотические виды спорта, в которых атлеты той или иной страны наиболее сильны. Одновременно подпадают под сокращение некоторые традиционные спортивные дисциплины. Кроме того, большое влияние имеет фактор привлекательности для рекламодателей.

— Хватает у нас там (на Олимпиаде. — Прим.) этих видов спорта. И что хуже: начали некоторые очень популярные в мире виды спорта сокращать и включать новые.

Мы переборщили с этими видами спорта. Такие экзотические виды спорта включают в соревнования на олимпийском уровне, что иногда подташнивает, — отметил Александр Лукашенко. — Кто сильнее там из стран, они что-то впихнут свое. И вот так в этом спорте на том уровне — кто посильнее, тот и слабейшего наклонит.

Глава государства заявил, что порой ни за что начинают гнобить «чистых» российских спортсменов, не замешанных в допинговом скандале.

— Советских было сложно. Советский Союз — это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены, — заметил глава государства.

Говоря о том, что начали сокращать некоторые очень популярные в мире виды спорта в угоду экзотическим, президент высказал мнение, что это не совсем правильно. «Но есть виды спорта, которые я бы подсократил. Допустим, плавание», — сказал он.

Александр Лукашенко пояснил, что он имеет в виду: действительно в плавании есть разные стили и виды соревновательной программы. «Но зачем 50 м, 100 м, 200 м, 400 м? Один и тот же вид. Давайте подсократимся немножко здесь», — предложил белорусский лидер.

Президент заметил и другую тенденцию: если какой-то вид спорта длителен по показу на телевидении (а реклама — это основной доход), больше часа, то начинают урезать.

— К примеру, если раньше бегали 10 км на лыжах, давайте 7,5 км, 5 км, чтобы быстрее. Потому что люди смотреть не будут, а значит, рекламы будет меньше, — сказал Александр Лукашенко. — Вот эта политика в спорте, глупое, никому не нужное политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта.