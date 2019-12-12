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Лукашенко: Напакостят так, что после докладов министров жить не хочется

13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил работу врача с трудовыми буднями главы государства. Он отметил, что врач – жестокая профессия, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение. Это почти как у меня», – сказал Лукашенко во время посещения Белорусского государственного медицинского университета в Минске.

Президент посетовал на министров, после докладов которых ему «жить не хочется». Из-за их «пакостей», признался Лукашенко, он ночью не может уснуть. «С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру – обратно. Потом ночь не спишь», – рассказал он. Лукашенко назвал профессию врача благородной.

Одна из студенток поинтересовалась у президента, чему бы он еще хотел научиться в жизни. Белорусский лидер ответил, что ему, как президенту, приходится разбираться в разных областях. Однако, по его словам, это лишь общие знания. «Речь, наверное, идет не о том, чтобы расширить свои познания, а чтобы углубить», – отметил глава государства.

Президент сообщил, что уже не будет изучать английский язык, поскольку «голова забита, уже не влезет туда ничего». Хотя он признал, что в современное время это «очень большой недостаток».



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Теги: Минск
 
 
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По словам белорусского президента, он знает, как нелегко бывает врачам.
 
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