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В Минске у уснувшей продавщицы ночного буфета украли тысячу долларов

13.12.2019 15:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске у уснувшей продавщицы ночного буфета украли тысячу долларов
Фото из открытых источников

Как стало известно, продавщица круглосуточного буфета, расположенного на железнодорожном вокзале, ночью уснула на рабочем месте. В этом время 37-летний минчанин похитил из ее сумки $1 тыс., а также сигареты и продукты.

В Минске у уснувшей продавщицы ночного буфета украли тысячу долларов В Столине мужчина украл на автовокзале ящик для пожертвований

Когда женщина проснулась и обнаружила пропажу, сразу обратилась в милицию. По горячим следам злоумышленника удалось поймать. Он был задержан, когда вернулся на вокзал, чтобы уехать в Брест, сообщает ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

Примечательно, что мужчина оказался причастен к ряду аналогичных преступлений в Минске. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Инцидент произошел на главном железнодорожном вокзале.
 
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