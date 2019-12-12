В Минске у уснувшей продавщицы ночного буфета украли тысячу долларов

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, продавщица круглосуточного буфета, расположенного на железнодорожном вокзале, ночью уснула на рабочем месте. В этом время 37-летний минчанин похитил из ее сумки $1 тыс., а также сигареты и продукты.

Когда женщина проснулась и обнаружила пропажу, сразу обратилась в милицию. По горячим следам злоумышленника удалось поймать. Он был задержан, когда вернулся на вокзал, чтобы уехать в Брест, сообщает ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

Примечательно, что мужчина оказался причастен к ряду аналогичных преступлений в Минске. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка.