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Искусственные елки и другие новогодние товары на mile.by

13.12.2019 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Искусственные елки и другие новогодние товары на mile.by
АиФ

Большой выбор новогодних товаров на mile.by

К счастью, сегодня вам не обязательно покупать «живую» елку, уменьшая лесной фонд нашего края. Прекрасной заменой настоящего дерева стали искусственные елки. Интернет-магазин mile.by предлагает большой выбор новогодних искусственных елей и сосен. На сайте вы можете выбрать изделие из ПВХ или пластика, подобрать подходящий размер, купить елку в зеленом, голубом, белом цвете. В каталоге есть новогодние елки в горшке, мешке или на подставке.

Внимание! Только с 13 по 16 декабря в интернет-магазине mile.by на все новогодние товары для вас действует скидка 20% по промокоду «Рождество_aif»! Воспользуйтесь возможностью с большой выгодой подготовиться к новогодним праздникам! Для создания волшебной, сказочной атмосферы в нашем каталоге вы также найдете электрические гирлянды, елочные игрушки, рождественские аксессуары для дома, двора и сада, новогодние сувениры и мягкие игрушки.

Искусственные елки и другие новогодние товары на mile.by
 
Искусственные елки и другие новогодние товары на mile.by
 

Подготовиться к Новому году можно легко и быстро!

В предновогодней суете остается так мало времени для поиска елки. Поэтому мы рекомендуем совершать покупки просто и быстро в интернет-магазине mile.by.  Теперь вам не нужно тратить время и ходить по магазинам в поисках идеального дерева. Купить новогоднюю искусственную елку вы можете, не выходя из дома, сделав всего несколько кликов мышкой.

Наш сайт имеет удобную навигацию, что позволяет легко найти нужный товар, получить всю информацию о нем, добавить его в корзину и оформить заказ. Наши онлайн-консультанты помогут сделать правильный выбор и ответят на все ваши вопросы. Кроме того, мы доставим ваш товар в любую точку Беларуси или предложим воспользоваться возможностью самовывоза (г. Минск и г. Брест).

Оплатить заказ вы можете при получении картой или наличными, а также произвести оплату онлайн прямо на сайте во время оформления заказа. Кроме того, мы предоставляем рассрочку по картам “Халва” и “Карта покупок” при самовывозе.

Искусственные елки и другие новогодние товары на mile.by
 
Искусственные елки и другие новогодние товары на mile.by
 
Искусственные елки и другие новогодние товары на mile.by
 

Почему выгодно купить искусственную елку?

mile.by рекомендует приобретать именно искусственные елки. В отличие от настоящего дерева, искусственные модели имеют ряд преимуществ:

  1. За время праздников изделие не теряет свой привлекательный вид, не засыхает и прослужит не один год.
  2. Иголки искусственной елки не осыпаются и не засоряют помещение.
  3. Изделие является более безопасным для детей, поскольку его иголки не колются.
  4. Елка обладает небольшим весом, можно легко менять ее местоположение.
  5. Искусственные модели елок удобно складываются, что позволяет хранить их в шкафу или кладовой, перевозить в автомобиле.
  6. Заплатите за искусственную елку один раз и вам не придется каждый год тратить время и деньги на поиск и покупку новой!

Если вы все еще сомневаетесь в том, нужна ли вам искусственная елка – заходите в наш раздел новогодних товаров и порадуйте себя новыми праздничными товарами от mile.by. Мы создаем лучшие условия для того, чтобы праздник пришел в каждый дом! Успейте и вы «заказать» новогоднее настроение для себя и своих близких!

Приятных и легких покупок!

*на правах рекламы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новый год – это праздник для всех! Каждый отмечает его по-своему, но есть все же неизменные вещи, которые повторяются из года в год. Именно такой традицией стало...
 
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