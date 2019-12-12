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Бывшему президенту Кыргызстана предъявлено обвинение в убийстве

13.12.2019 15:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве офицера спецназа «Альфа» во время операции по принудительному приводу политика на допрос в августе.



Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве. Об этом в ходе обсуждения итогов работы государственной комиссии по событиям в Кой-Таше сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, пишет «Вечерний Бишкек».

По словам министра, результаты баллистической экспертизы показали, что выстрел, который нанес смертельное ранение заместителю начальника службы спецназа «Альфа» Усену Ниязбекову, был произведен из карабина СВД, который был оформлен на Алмазбека Атамбаева.

Министр внутренних дел подчеркнул, что пока не установлено, кто именно произвел выстрел.

Также Кашкар Джунушалиев отметил, что именно это оружие разрядил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, позже уволенный из правоохранительных органов.

Усен Ниязбеков погиб 7 августа в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе операции по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос в качестве свидетеля.

Бывший глава государства отказался участвовать в следственных мероприятиях, а во время спецоперации укрылся в собственном доме, который, по данным силовиков, был укреплен для обороны. 

В ходе операции несколько спецназовцев были взяты в заложники, один офицер погиб, десятки силовиков и гражданских лиц получили ранения и травмы.
 
 
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Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве офицера спецназа «Альфа» во время операции по принудительному приводу...
 
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