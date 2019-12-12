ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Ростехнадзора: Ущерба объектам "Дружбы" от грязной нефти не выявлено

13.12.2019 14:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нарушений требований промышленной безопасности, которые могли бы стать причиной загрязнения в нефтепроводе "Дружба", не выявлено, заявил в интервьюРИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.



— Пожалуй, к крупному чрезвычайному происшествию в промышленной отрасли в этом году относится загрязнение нефти на нефтепроводе "Дружба". Какая работа была проведена Ростехнадзором и какие меры по контролю трубопроводов принимает ведомство на регулярной основе?

— Мы провели внеплановые выездные проверки опасных производственных объектов нефтепровода "Дружба", а также объектов сдачи нефти в нефтепровод. В области промышленной безопасности мы выявили и предписали устранить 365 нарушений. В рамках административной ответственности на проверяемые организации наложены штрафы на сумму 502 тысячи рублей (российских - прим. БП).

Если говорить о пунктах учета нефти, то они относятся к средствам измерений и надзор за ними возложен на Росстандарт. Вместе с тем по поручению правительства Ростехнадзор совместно с Росстандартом провели проверки этих технических устройств.

Хотел бы особо подчеркнуть — по результатам проведенных проверок нарушений требований промышленной безопасности, которые могли бы стать причиной загрязнения, не выявлено.

Но мы предлагаем усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в этой сфере.


— Могли бы вы оценить ущерб от влияния хлорорганических соединений на состояние труб и технического оборудования?

— В связи с тем, что по объектам "Транснефти" не был зафиксирован отказ или вывод оборудования в ремонт из-за ухудшенного качества нефти, говорить о прямом технологическом ущербе не представляется возможным.

Для минимизации рисков сбоя в работе оборудования опасных производственных объектов нефтепроводов, вызванного попаданием хлорорганических соединений, мы предложили провести дополнительные работы по внутритрубной диагностике с устранением возможных недопустимых дефектов, если они будут выявлены. Мы рекомендовали своим территориальным органам уделить особое внимание этим вопросам при проведении проверок.

Сама проверка качества нефти не входит в полномочия Ростехнадзора. Однако соблюдение требований промышленной безопасности и возможные последствия от влияния на технологическое оборудование загрязнений остаются на контроле.
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушений требований промышленной безопасности, которые могли бы стать причиной загрязнения в нефтепроводе "Дружба", не выявлено, заявил в интервьюРИА Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
З-за галалёдзіцы ў Беларусі аб'явілі жоўты ўзровень небяспекі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика